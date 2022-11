Was bewegt Menschen dazu, umweltfreundlich zu handeln?

Heute startet die Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten. Dort treffen sich Politiker und Politikerinnen aus unterschiedlichen Staaten und stecken den politischen Fahrplan gegen die Klimakrise ab. Das Ziel: Die weltweiten CO2-Emmisionen müssen niedriger werden. Oft heißt es in diesem Zusammenhang: Jede und jeder muss etwas tun. Aber wie können die Menschen in Deutschland motiviert werden, ihren Lebenswandel nachhaltiger zu gestalten?

Wer sich ums Klima sorgt, gehört zur Mehrheit

Während sich viele mit einem klimaschonenden Lebensstil schwertun, ist das Bewusstsein dafür längst vorhanden: Zwei Drittel der Befragten stufen laut einer Umfrage des Umweltbundesamts (UBA) den Umwelt- und Klimaschutz als "sehr wichtig" ein. 44 Prozent der Befragten geben aber auch an, dass ihnen oft die Möglichkeiten fehle, etwas für den Klimaschutz zu tun.

Es gebe Unsicherheiten und Überforderung beim Thema wirkungsvoller persönlicher Beitrag, schreibt das UBA. Trotzdem stehe eine große Gruppe der Befragten auf der Schwelle zu einem umweltorientierteren Verhalten. Wie können die Menschen also den Schritt weiter schaffen?

Klimafreundliches Leben mit Hindernissen

Das ökologische Handeln stehe derzeit im Alltag mit vielen Aspekten wie Schnelligkeit, Flexibilität oder Kosten im Widerspruch. Das schreibt Umweltpsychologin Ellen Matthies von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg auf der Seite des Science Media Center Germany. Wichtig sei aus psychologischer Perspektive, dass das ökologische Verhalten möglichst einfach gestaltet werden müsse. Hier müsse die Politik handeln, so Matthies: Das schaffen ihr zufolge sowohl Preise als auch Regulierungen, die auch den CO2-Verbrauch widerspiegeln. Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, ist Matthies zufolge ebenfalls immer wichtig: etwa der Wechsel zu CO2-freiem Strom, Energieberatungen und das Ergreifen von Maßnahmen im eigenen Haushalt.

Umweltpsychologin: Jeder ist ein Vorbild

Klar ist: Ein Teil der Deutschen lebt bereits umweltfreundlich – und das zeige Wirkung, sagt die Umweltpsychologin Karen Hamann: "Wir sollten nicht unterschätzen, was unser Verhalten für einen Einfluss hat." Die Vorbildfunktion eines jeden sei essenziell. Das gelte besonders für Gruppen mit denen wir uns stark verbunden fühlten und für Menschen, mit denen wir eine gute Beziehung haben. Auf sie sei die Auswirkung unseres Verhaltens besonders groß. "Das Verhalten kann sich auswirken, auch wenn wir das nicht direkt sehen", erklärt sie. Als Beispiel nennt sie, den Fahrradhelm auf den Bürotisch zu legen, um zu zeigen, dass man klimaneutral mit dem Fahrrad ins Büro fahre. Das könne durchaus abfärben.

Ab einem Punkt wird die Gesellschaft mitgerissen

Doch wo ist der Punkt, ab wann das Verhalten einzelner einen Effekt auf die gesamte Gesellschaft hat? Umweltpsychologin Hamann erklärt, dass es dafür weniger als die Hälfte der Gesellschaft brauche. "Schon wenn etwa 25 Prozent der Bevölkerung sich auf eine bestimmte Weise verhalten, kann dies eine potenzierende Wirkung auf den Rest der Gesellschaft haben." Wenn Nachhaltigkeit zur sozialen Norm werde, könnten die Menschen dann mitgerissen werden.

Fokus mehr auf der Gruppe

Aktionen wie der globale Klimastreik erhöhten das Bewusstsein für die Klimakrise und motiviere zum Handeln, sagt Sozialpsychologe Immo Fritsche von der Uni Leipzig. "Wenn man Menschen fragt, wie wichtig das, was andere tun, für das eigene Umweltverhalten ist, sagen sie in der Regel: Das ist nicht so wichtig. Aber wenn man es experimentell untersucht, dann zeigt sich: Es ist einer der wichtigsten Faktoren."

Fritsches Forschung zeigt: Wenn das Umfeld nachhaltig lebt, fällt es Einzelnen deutlich leichter. Denn Menschen handeln laut Fritsche klimabewusster, wenn sie sich bei klimabewussten Gruppen angehörig fühlen: "Wenn man als Individuum auf seinen Urlaubsflug verzichtet und das als Teil eines gemeinschaftlichen Handelns begreift. Das ist genau – na ja, ein bisschen salopp gesagt – der psychologische Trick."

Gespräche über Nachhaltigkeit können heikel sein

Umweltpsychologin Hamann sagt auch, in Gesprächen authentisch von den eigenen Erfahrungen und denen ganzer Gruppen zu erzählen, sei neben dem Verhalten ein wichtiger Faktor. Es sei jedoch sehr schwierig, zu dem Thema Gespräche zu führen, denn Nachhaltigkeit polarisiere. Die Menschen müssten auch respektieren, wenn das Gegenüber andere Werte vertritt, so Hamann. Gegebenenfalls sei es sogar möglich aufzuzeigen, inwieweit ihre Werte mit Nachhaltigkeit vereinbar sind. Gleichzeitig ist Vorsicht geboten: Das Erzählen von nicht nachhaltigem Verhalten sollte auf jeden Fall immer abgewogen werden, denn es könne einen demotivierenden Effekt auf das Gegenüber haben, erklärt Hamann.

Die Umweltpsychologin sagt aber auch: "Werte verändern ist anstrengend. Da muss jeder auf die eigene Kraft achten." Denn bei Einflüssen von Minderheiten könne die Wirkung sehr lange Zeit brauchen. Transformation braucht ihr zufolge einen Wandel in den Köpfen und Herzen der Menschen. Aber gleichzeitig müssten sich auch die Strukturen verändern, sodass Nachhaltigkeit erleichtert oder überhaupt erst ermöglicht wird. "Das muss in beide Richtungen gehen. Eine dieser beiden Strategien alleine wird wahrscheinlich keinen langfristigen Wandel schaffen."

Hier kommt damit wieder die Politik ins Spiel, die sich in Ägypten bei der COP27 trifft: Sie muss die politischen Rahmenbedingungen festlegen, damit die Menschen leichter nachhaltiger leben können.