Licht ist Pflicht: Was beim Radfahren im Winter wichtig ist

In der dunklen Jahreszeit gilt für Radfahrende: Sehen und gesehen werden. Dafür braucht es neben einer funktionierenden Beleuchtung noch einiges mehr. Worauf Radfahrer in der kalten Jahreszeit achten sollten:

Auf Prüfzeichen achten - Ein Verstoß kann teuer werden

Fahrradfahrer brauchen eine funktionierende und vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassene Beleuchtung, die am Rad fest montiert ist, oder eine Beleuchtung zum Anstecken, die man immer dabei haben sollte. Ob eine Leuchte zugelassen ist, erkennt man am Prüfzeichen: Eine Wellenlinie gefolgt vom Großbuchstaben K und einer Nummer. Alles, was dieses Prüfzeichen nicht trägt, darf weder als Fahrradbeleuchtung verkauft noch genutzt werden. Ein Verstoß gegen die Beleuchtungsvorschriften kann bis zu 35 Euro Bußgeld kosten.

Die richtige Lichttechnik: Am besten wartungsfrei

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Bayern (ADFC) empfiehlt eine möglichst wartungsfreie Lichttechnik, die am besten schon in der Dämmerung eingeschaltet wird: Nabendynamo, LED-Rücklicht mit Standlicht - und LED-Frontscheinwerfer am besten auch mit Standlicht. Nabendynamos rutschen - anders als Seitenläufer-Dynamos - bei Nässe oder Schneematsch nicht durch und erzeugen auch im Winter genügend Strom.

Neben dem Frontscheinwerfer und dem Rückstrahler sind ein großer weißer Frontreflektor und ein großer roter Reflektor hinten vorgeschrieben. An den Pedalen müssen nach vorne und hinten wirkende gelbe Reflektoren angebracht sein. Bei den Rädern hat man die Wahl: Entweder man nutzt Reifen mit einem durchgehenden Reflexstreifen auf der Flanke oder man benutzt klassisch zwei gelbe Speichenreflektoren in jedem Laufrad. Auch reflektierende Speichenclips an jeder Speiche sind erlaubt.

Lichtanlage muss geprüft und sauber sein

Auch Batteriebeleuchtung ist zulässig. Aber Vorsicht: Akkus halten bei Kälte oft deutlich weniger lange durch. Regelmäßiges Nachladen ist deshalb wichtig. Leuchten und Reflektoren müssen sauber sein, damit sie ihren Dienst tun können. Spätestens im Herbst sollte die Lichtanlage am Rad geprüft werden. Wer selbst nicht weiß, wie, geht am besten in eine Werkstatt.