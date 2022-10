Warum ist das Corona-Medikament Paxlovid ein Ladenhüter?

Auf mancher Paxlovid-Packung liegt inzwischen vermutlich etwas Staub: Eine Million Einheiten hat das Bundesgesundheitsministerium zentral bestellt – Stückpreis: rund 500 Euro - Steuergelder natürlich. Doch bisher sind gerade einmal zehn Prozent an die Apotheken ausgeliefert worden, obwohl es schon im Januar zugelassen wurde.

Und das liegt nicht am Medikament selbst. Denn seine Nebenwirkungen sind mit Übelkeit und Schwindel meist relativ harmlos. Die zögerliche Nachfrage liegt an diesen drei Faktoren:

Weniger schwere Verläufe machen Paxlovid oft unnötig

Erstens: Omikron führt seltener zu schweren Verläufen - auch bei Risikopersonen. Viele entscheiden sich wohl auch deshalb gegen Paxlovid.

Zweitens: Das Zeitfenster für Paxlovid ist klein. Denn Ulrike Protzer, Virologin an der Technischen Universität München erklärt, dass man Paxlovid sehr früh geben muss - idealerweise in den ersten 24 bis 48 Stunden. Spätestens fünf Tage nach Krankheitsbeginn bringt das Anti-Virus-Mittel nichts mehr. Weil dann nicht mehr die Virus-Vermehrung im Vordergrund steht, sondern das Immunsystem verrückt spielen kann.

Betroffene müssen sich also sehr schnell beim Hausarzt melden. Die Symptome sind aber gerade am Anfang unspezifisch und können auch von einer normalen Erkältung herrühren. Deshalb muss schleunigst noch ein Corona-Test her.

Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten

Und das dritte Problem: Paxlovid hat Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Nicht so schlimm sei es, wenn man einen Cholesterin-Senker nehme, mit dem sich Paxlovid nicht vertrage, sagt Ulrike Protzer: Die könne man auch mal fünf Tage weglassen.

Anders sehe es bei Anti-Epilepsie-Medikamente aus oder bei Gerinnungshemmern, die patienten nach einem Schlaganfall, Herzinfarkt oder einer Stentoperation brauchen. Protzer macht auch darauf aufmerksam, dass Paxlovid sogar mit Johanniskraut Wechselwirkungen hat.

Besonders kompliziert bei guten Heilungschancen

All das macht die Verschreibung etwas kompliziert: Der Hausarzt muss sich die Zeit nehmen, die Medikamenten-Liste seiner Patienten sehr genau durchzugehen. Die umfangreichsten Listen haben ausgerechnet die Patienten, denen das Paxlovid am meisten bringt: über 65-Jährige mit Vorerkrankungen. Das zeigen aktuelle Studien aus Israel und Deutschland. Jüngere, gesunde Personen dagegen haben keinen Nutzen, wenn sie das Mittel einnehmen.

Nachfrage nach Paxlovid steigt

Trotzdem kann es gelingen, dass frisch infizierte Risikopersonen schnell Paxlovid bekommen, sagt Markus Beier vom Deutschen Hausärzteverband, der selbst eine Praxis in Erlangen hat. Gerade eben habe er es erst einem Patienten verordnet , der über 65 sei und eine Autoimmun-Erkrankung habe.

Markus Beier stellt fest: Die Nachfrage nach Paxlovid ist in den letzten Wochen gestiegen. Zum einen wohl, weil die Infektionszahlen steigen. Zum anderen, weil Hausärzte seit August das Mittel selbst in größerem Stil bevorraten und direkt an die Patienten aushändigen dürfen. Seitdem werden laut Bundesgesundheitsministerium etwa zwei bis dreimal so viele Einheiten ausgeliefert.

Erleichterungen für Hausärztin und Hausarzt

Um den Ärzten die Scheu vor einer Verschreibung zu nehmen, hat der Hausarztverband einen Leitfaden herausgegeben. Der Infektiologe Bernd Salzberger von der Uni Regensburg verweist zusätzlich auf ein Online-Tool auf den Seiten der Deutschen Gesellschaft für Intensivmedizin. Dort könne man sehen, wann und welchem Patienten man Paxlovid geben sollte. So werde die Entscheidung für das Medikament für den Hausarzt leichter.

Verfallsdatum im Januar

Wenn es nach Ulrike Protzer geht, sollten aber auch noch mehr Ärzte Paxlovid ausgeben dürfen. Bisher ist das den Hausärzten vorbehalten. Fachärzte wie Lungenspezialisten oder HNO-Ärzte dürfen Paxlovid bislang nicht bevorraten. Die Zeit drängt: Die vom Bundesgesundheitsministerium gehorteten Dosen haben ein Verfallsdatum: kommender Januar.