Auf einer Linie: Warum Gruppendenken so gefährlich ist

Jeder hat das schon erlebt: In einer Gruppe wird eine Entscheidung getroffen, die man selbst nicht so treffen würde. Aus Angst, oder um sich nicht unbeliebt zu machen, hält man seine Meinung zurück, vor allem dann, wenn sie das gemeinsame Projekt in Frage stellen würde.

Fehler und unpopuläre Meinungen fallen somit oft unter den Tisch. Stattdessen klopfen sich alle auf die Schultern und bestätigen ihr Handeln. Vor allem die Meinung der stärksten Person im Raum, oft die Führungskraft, dominiert.

Im Gruppendenken ist also ein Denkfehler begründet: Entscheidungen werden nicht unbedingt besser, weil mehr Leute an der Entscheidungsfindung beteiligt sind, sondern oft sogar schlechter.

Gruppendenken als Ursache für katastrophale Fehlentscheidungen

Der US-Sozialpsychologe Irving Janis hat das Phänomen 1972 erkannt und als "Groupthink" oder, auf Deutsch, "Gruppendenken" benannt. Er bezeichnet es als "Denkmodus, den Personen verwenden, wenn das Streben nach Einmütigkeit in einer kohäsiven Gruppe derart dominant wird, dass es dahin tendiert, die realistische Abschätzung von Handlungsalternativen außer Kraft zu setzen".

Experten sehen Gruppendenken als eine der Ursachen für katastrophale Fehlentscheidungen: Bereits einige Monate vor dem Challenger-Absturz waren den Ingenieuren Schwachstellen bei verwendeten Materialien bekannt. Um das Projekt nicht zu gefährden, hielten sie still. Oder beim Irakkrieg 2003: Gefälschte Beweise der US-Regierung wurden von den wenigsten Staaten hinterfragt. Die es taten, wurden diffamiert. Der Nationalsozialismus wäre ohne Gruppendenken vielleicht nie passiert.

Was tun gegen Gruppendenken?

Je kohäsiver, also einheitlicher und verbundener, eine Gruppe ist, desto größer ist die Gefahr des Gruppendenkens.

Einer Führungskraft sollte die Gefahr des Gruppendenkens stets bewusst sein. Es bietet sich an, bei Entscheidungen vor allem Mitarbeiterinnen und in Mitarbeiter in die Gruppe zu holen, die für ihre Durchsetzungskraft bekannt sind und zu ihrer eigenen Meinung stehen. Die Gruppe sollte zudem möglichst divers sein, auch politisch.

Es gibt auch Techniken, um Gruppendenken zu vermeiden: Ein Teammitglied übernimmt die Rolle des "Advocatus Diaboli", also des "Anwalts des Teufels": In dieser Rolle muss es gezielt Bedenken, Einwände und Kritik zur Sprache bringen. Grundsätzlich sollte in der Gruppe ein wertschätzender und respektvoller Umgang herrschen. So entsteht keine Angst, sich kritisch zu äußern.

In sozialen Netzwerken wird Gruppendenken zum Grundprinzip

Das Phänomen Gruppendenken war nie so aktuell wie heute. Soziale Netzwerke machen sich das Phänomen zu eigen. Tatsächlich machen sie es zu ihrem Grundprinzip: Userinnen und User bewegen sich überwiegend in Gruppen, die ihre eigene Meinung bestätigen. Algorithmen sorgen dafür, dass die eigenen Denkmuster wieder und wieder bestätigt werden. Wer nicht die Gruppenmeinung bestätigt, wird oft sogar öffentlich diffamiert und an den Pranger gestellt.

Techniken, die Gruppendenken in Sozialen Netzwerken verhindern sollen, sind Facebook, Twitter und Co. bisher noch schuldig geblieben.