Warum das Eis in der Antarktis so schnell schmilzt

Ausnahmsweise geht es mal nicht um den Klimawandel – sondern um die Frage, warum Eis am Südpol innerhalb eines Monats, nämlich im Dezember, immer so rasant schmilzt. Forschende hatten sich lange den Kopf darüber zerbrochen, Windmuster und Meeresströmungen des warmen Ozeanwassers analysiert. Aber die Lösung scheint ganz einfach zu sein: Es liegt am arktischen Sommer.

Eis am Südpol wächst langsam und schmilzt schnell

Forscher beobachten die Bildung und den Rückgang des Eises am Südpol schon lange: Von März bis Oktober dehnt sich das Eis allmählich aus und zieht sich dann im Dezember sehr schnell wieder zurück.

Frühere Studien versuchten das mit Windmustern oder warmen Meeresströmungen zu erklären. "Trotz der rätselhaften längerfristigen Trends und der großen Schwankungen des antarktischen Meereises von Jahr zu Jahr ist der saisonale Zyklus wirklich konsistent und zeigt immer diesen schnellen Rückgang im Verhältnis zum langsamen Wachstum", schreibt die leitende Autorin Lettie Roach auf der Webseite der Washington University.

Schuld ist die Sonne

Die neue Untersuchung zeigt nun eine viel einfachere Ursache als Wind und Strömungen: die Sonneneinstrahlung. Im Sommer ist es am Südpol durchgehend hell, und diese hellen Monate verhalten sich wie bei uns ein einzelner Sommertag – der erreicht am späten Nachmittag seine maximale Wirkung.

Und der späte Nachmittag entspricht am Südpol gewissermaßen dem Dezember, dem wärmsten Monat in der Antarktis. "Angesichts der Komplexität unseres Klimasystems war ich überrascht, dass der schnelle saisonale Rückgang des antarktischen Meereises mit einem so einfachen Mechanismus erklärt werden konnte", so Roach.

Forschung über das Meereis am Südpol geht weiter

Im Gegensatz zum Südpol, wo das Eis durch die Sonneneinstrahlung offenbar nur im Dezember stark zurückgeht, taut das Eis am Nordpol über ein halbes Jahr lang im Sommer nach und nach ab, also deutlich langsamer.

Warum die Eisschmelze in Arktis und Antarktis so unterschiedlich vor sich geht, weiß man noch nicht genau. Es könnte am Untergrund liegen: Am Nordpol gibt es eine flache Eischicht, die auf dem Nordpolarmeer schwimmt. Der Südpol ist ein Kontinent mit hohen Gebirgen, in denen bei viel Sonnenschein das Eis sehr schnell schmilzt und ins Meer fließt.

Eisschmelze durch Klimawandel in der Antarktis

Die Eisschmelze am Südpol alljährlich im Dezember hat nichts mit dem Klimawandel zu tun. Aber die Erderwärmung macht sich dort zusätzlich bemerkbar: Das Eis der Antarktis schmilzt immer schneller, derzeit etwa sechsmal so schnell wie in den 1980er-Jahren. Der Weltklimarat hielt im Jahr 2021 fest, dass der antarktische Eisschild in den Jahren von 1992 bis 2020 rund 2.670 Milliarden Tonnen an Eis verloren hat. Damit hat er rund 7,4 Millimeter zum Anstieg des globalen Meeresspiegels beigetragen.