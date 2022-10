Warmer Oktober in Bayern wird wohl Rekorde brechen

Im Oktober im T-Shirt herumlaufen - das hat es auch in der Vergangenheit immer wieder mal gegeben. Was in diesem Jahr aber außergewöhnlich ist: Es waren sehr viele sehr milde Tage dabei.

Und die letzten Oktobertage werden auch nochmal richtig warm, die erwarteten Temperaturen in Bayern bis zum Ende des Monats erreichen oder überschreiten jeweils die 20-Grad-Marke: Für den Mittwoch werden 14 bis 20 Grad vorausgesagt, für den Donnerstag 16 bis 23 Grad, am Freitag werden dann sogar bis zu 25 Grad erwartet. Am Samstag und Sonntag liegen die Prognosen zwischen 17 und 23 Grad, und am Montag wird es zum Monatsende immer noch bis 21 Grad warm.

Warum ist es so warm?

Ursache für diese stabil hohen Temperaturen ist die recht "eingefahrene" Wetterlage in diesem Jahr: Durch eine Südwestströmung kommt immer wieder warme Luft von der Biskaya oder aus Spanien zu uns. Zudem treibt warmer Föhnwind die Temperaturen zusätzlich in die Höhe, in den nächsten Tagen wird es deshalb an den Alpen am wärmsten.

Auch Saharastaub kann sich auswirken

Ab Donnerstag wird sich über Bayern wieder Saharastaub ausbreiten. Lange nicht so viel wie im Frühjahr, aber doch genug, dass der Himmel nicht ganz blau ist, und die Sonne eher milchig durchscheint. Auch hohe Wolken können sich bilden und die Temperaturen etwas drücken. Aber selbst dann bleibt es noch ungewöhnlich warm für Ende Oktober.