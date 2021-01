Wann werde ich geimpft? Rechnungen mit vielen Unsicherheiten

Wann bin ich dran? Diese Frage haben sich nach der Zulassung des erste Corona-Impfstoffes in Deutschland sicher viele Menschen gestellt. Der Corona-Impfterminrechner des Startups Omni Calculator ermittelt einen frühestmöglichen und einen spätesten Impftermin – basierend auf Angaben des Nutzers zu Alter, Beruf, Lebenssituation und Gesundheitszustand. Auch die Süddeutsche Zeitung (SZ) und der Kölner Stadt-Anzeiger legten Versionen eines solchen Rechners vor.

Verschiedene Impfrechner, ähnliche Funktionsweise

In den Grundzügen funktionieren diese Online-Rechner ähnlich: Aufgrund der Werte, die der Nutzer eingibt, wird er in eine Priorisierungsgruppe eingeteilt. Diese basieren auf der Coronavirus-Impfverordnung des Bundes und der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut. Die höchste Prioritätsstufe haben zurzeit Menschen über 80, die in Senioren- und Altenpflegeheimen leben, sowie medizinisches Fachpersonal in bestimmten Risikobereichen.

Aber nicht nur die Einordnung in eine der Priorisierungsgruppen ist entscheidend, sondern auch wie groß die Gruppen jeweils sind. Diese Information ergibt sich je nach Rechner aus Schätzungen der STIKO und aus weiteren Bevölkerungsdaten (z.B. Bundesamt für Statistik). Auch die Impfbereitschaft und die Gruppen, die aktuell nicht geimpft werden sollten, werden berücksichtigt. So kann festgestellt werden, wie viele Menschen vor dem Nutzer geimpft werden und wie viele die gleiche Priorität haben.

Faktoren, die sich jederzeit ändern können

Diese Zahl wird schließlich mit verschiedenen Impfraten (Impfungen pro Tag) verrechnet. Der Kölner Stadt-Anzeiger rechnet mit der Zielvorgabe von Bund und Ländern. Das Ergebnis ist hier eine Mindestanzahl von Tagen, bis alle Menschen in höheren Gruppen geimpft sind.

Die SZ liefert als Ergebnis einen Zeitraum: Für die Berechnung des frühesten Impftermins verwenden die Entwickler ebenfalls die Zielvorgabe von Bund und Ländern. Für den Endpunkt, also den "schlechtesten Fall", verwenden sie die aktuelle Impfrate der zurückliegenden Woche.

Das Angebot von Omni Calculator gibt ebenfalls einen Zeitraum aus, mit einem "besten Fall" als Startpunkt und einem "schlechtesten Fall" als Endpunkt. Hier kann die Impfrate vom Nutzer selbst festgelegt werden. Angaben wie die Impfrate oder auch die Impfbereitschaft können sich natürlich jederzeit ändern.

Ergebnisse sorgen für Irritationen im Netz

Die errechneten Zeiträume sind teilweise sehr groß. Für eine 40-jährige Person in Bayern, die alle abgefragten Risikofaktoren verneint, gibt der "Impfbot" der SZ am 27. Januar 2021 als untere Grenze Juni 2021 an, als obere Grenze Mai 2023. Der "Corona-Impfterminrechner" von Omni Calculator einen Zeitraum vom 14.2.2022 bis 15.3.2023 (Impfrate nach Plan der Regierung; erste Impfung; nicht nach Bundesländern unterschieden).

In den Sozialen Medien rief diese Art von Ergebnis starke Reaktionen hervor. Ein Nutzer teilt seine Werte auf Twitter, um Kritik an der Impfstrategie und Kommunikation der Bundesregierung zu üben. Eine Nutzerin wirft der Süddeutschen Zeitung via Facebook vor, mit dem "völlig realitätsfernen Ergebnis" nur "Klicks" generieren zu wollen.