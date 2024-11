Wann sollte man im Herbst das letzte Mal Rasen mähen?

Halten Sie den Rasen frei von Laub

Wenn immer wieder Blätter von den Bäumen fallen, ist es notwendig, den Rasen wöchentlich vom Laub zu befreien. Wenn man es liegenlässt, vergilbt das Gras darunter und wird anfällig für Pilzkrankheiten. Guter Nebeneffekt: Beim Rechen kann man auch gleich den alten Rasenfilz mit entfernen. Die Wurzeln bekommen so wieder mehr Luft.

Beim Vertikutieren scheiden sich die Geister und es kommt auch darauf an, was für einen Rasen man in seinem Garten hat und wie die Bedingungen sind. Grundsätzlich tut es jedem Rasen gut, wenn die Grasnarbe angeritzt wird, um den Rasenfilz zu entfernen. So kommt wieder mehr Licht an die tiefsitzenden Wachstumszonen der Grashalme und Luft zu den Wurzeln. Bei einem gut gepflegten Gebrauchsrasen ohne Moos ist Vertikutieren nicht zwingend notwendig. Dringt aber kaum noch ein Grashalm durch den Moosteppich - wie häufig beim Schattenrasen, dann heißt es ran an den Vertikutierer oder den Vertikutierrechen.

Spezialfall Schattenrasen

Ein Rasen gedeiht in der Regel nur, wenn er auch ein paar Stunden Sonne abbekommt. Für dunklere, beschattete Stellen im Garten bietet der Handel aber auch extra Schattenrasen an. Eine sehr sorgfältige Rasenpflege ist hier zudem unerlässlich, damit die Gräser unter den nicht optimalen Bedingungen trotzdem wachsen.

Hier ist häufiges Vertikutieren, Belüften, richtiges Düngen und ausreichend Wässern erforderlich, um das Wachstum zu fördern.