Wallensteins Heer: Neue Ausgrabungen erzählen vom Lageralltag

Bevor in Stein im Landkreis Fürth das neue Blumenviertel gebaut werden durfte, waren die Archäologen am Zug. Denn auf dem Gebiet lag das größte Heereslager des 17. Jahrhunderts unter dem Befehl des kaiserlichen Feldherren Wallenstein. Von Mai 2022 bis März 2023 führten die Expertinnen und Experten des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (BLfD) deshalb archäologische Grabungen durch – und die brachten Erstaunliches zutage, wie nun mitgeteilt wurde.

Ein rätselhaftes Grab

Ganz besonders beschäftigt die BLfD-Expertinnen und Experten noch immer ein Grab, das sie am Rand des Lagers entdeckten. Es stelle sie vor ein Rätsel, heißt es in der Mitteilung. Bei dem Grab handle es sich um die bisher einzige vollständig archäologisch dokumentierte und aufwendig untersuchte Einzelbestattung des Heerlagers. "Die Ausrichtung des Skeletts – ein junger Mensch, vermutlich eine Frau – in Seitenlage weicht vollends von der üblichen christlichen Bestattungssitte ab", heißt es.

Wer wurde hier begraben?

Die Person trug einen Bronzering; daneben wurden mehrere Gewandhaken und -ösen sowie eine Kette aus einer Zinn-Blei-Legierung in dem Grab gefunden. Doch wer war die verstorbene Person? Neueste Erkenntnisse lassen vermuten, dass sie höher gestellt war, vielleicht eine Offiziersfrau. Dafür sprächen erhaltene kostbare Stoffreste aus Seide, Gold und Silber. Dass die Bestattung in der Zeit des Heerlagers stattfand, konnte durch die Radiokarbondatierung eines Knochens bestätigt werden.