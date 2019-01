Wagengrab aus der Bronzezeit wird in Nürnberg untersucht

Das Germanische Nationalmuseum hat einen seltenen Ausgrabungsfund aus der Bronzezeit erhalten. Laut dem Museum handelt es sich dabei um Überreste eines sogenannten Wagengrabes. Diese wurden in Markt Essenbach (Landkreis Landshut) entdeckt.

Der Wagen als Grabbeigabe

"Der Fund ist wirklich eine Rarität", freut sich Angelika Hofmann, Sammlungsleiterin für Vor- und Frühgeschichte am Germanischen Nationalmuseum. Wagengräber seien sehr selten, da nur Menschen an der Spitze der gesellschaftlichen Pyramide so bestattet wurden – also Menschen, die wirtschaftlichen, politischen oder religiösen Einfluss besaßen. Der Wagen samt Pferdegeschirr wurde dem Toten als Grabbeigabe mitgegeben, so Hofmann. Von dem Wagengrab ist jedoch nicht viel übrig geblieben, da die Toten und die meisten Grabbeigaben in der damaligen Zeit verbrannt wurden.

Wagengrab als Teil eines Urnen-Gräberfeldes

Übrig sind kleinere Bronzestücke, die als Wagenschmuck dienten, sagte Sammlungsleiterin Hofmann. Archäologen fanden neben den Überresten des Wagens noch ein Schwert, einen Goldring sowie ein Rasiermesser. Das Wagengrab war Teil eines Urnen-Gräberfeldes. Deshalb erwartet das Germanische Nationalmuseum auch Überreste aus etwa 30 weiteren Gräbern. Diese Überreste sind mehr oder weniger gut erhaltene Keramik-Urnen.

Restauration und Analyse der Überreste

In den nächsten Jahren werden Archäologen die Funde vom Lehm befreien und restaurieren. Außerdem wollen sie die verbrannten Überreste des Toten aus dem Wagengrab analysieren lassen. Danach können Aussagen über Alter, Krankheiten und Todesursache getroffen werden. Nach den Aufbereitungen werden die Funde ausgestellt.