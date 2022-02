Wärmepumpe verstecken – Welche Pflanzen eignen sich?

Über 150.000 Wärmepumpen haben deutsche Hausbesitzer im vergangenen Jahr gekauft. In vielen Fällen ein eindeutiger Gewinn für die Klimabilanz. Auch für die Nase, wenn es nun nicht mehr nach Heizöl riecht. Aber kein Gewinn fürs Auge und das Ohr.

Abstand halten für Monteure

Wärmepumpen sehen ein bisschen aus wie Kühlschränke oder Mülltonnenhäuschen. Ein Kasten mit Lüftungsschlitzen, der auf der einen Seite die Umgebungsluft ansaugt und auf der anderen Seite bläst er die abgekühlte Luft wieder raus. Sie funktionieren auch, wenn man Pflanzen davor oder dahinter setzt. Ein ausreichender Abstand zwischen Wärmepumpe und Pflanze ist allerdings wichtig, dass die Luft gut zur Wärmepumpe hin- und wieder wegkommt. Und dass Monteure bei Wartungsarbeiten nicht behindert werden.

Pflanzen müssen windfest sein

Kann man jede Pflanze nehmen, die in den Garten passt? Nein, die Auswahl ist eingeschränkt. Dem kalten Luftstrom ist nicht jede Pflanze gewachsen. Der andauernde Wind senkt zum einen die Umgebungstemperatur, im Winter wird es dann an der Wärmepumpe noch kälter. Und er führt zum anderen dazu, dass die Pflanzenblätter mehr Wasser verdunsten. Das kann bei immergrünen Pflanzen gerade im Winter zum Problem werden, wenn der Boden gefroren ist. Denn gießen hilft dann nur bedingt, so Franz Damm, Landschaftsarchitekt aus München. Er rät deswegen, keine immergrünen Sträucher vor die Wärmepumpe zu setzen.

Offenbar eine gute Kombination: Rambler-Rose und Wärmepumpe

Reinhard Schauer von der Firma Bergles und Schauer in Nersingen im Landkreis Neu-Ulm hat in den letzten Jahren schon beides gesehen: Pflanzen, die durchhalten an der Wärmepumpe. Und solche, die eingegangen sind. Er empfiehlt: Besser keine Beerensträucher. Sondern eher Rambler- oder Strauchrosen. Die Rambler-Rosen kann man auch weiter weg pflanzen und sie dann vor die Wärmepumpe ranken lassen. Obwohl sie zu den immergrünen Gehölzen zählen, könnten seiner Ansicht nach auch Bergkiefern funktionieren, denn sie sind an ihrem natürlichen Standort auch starken kalten Winden ausgesetzt. Neben Sträuchern wie Rosen, Kiefern und zum Beispiel Hainbuchen eignen sich als Wärmepumpen-Sichtschutz auch Gräser wie Elefantengras, Reitgras oder Stauden wie der Buschknöterich.

Bei Windstille klappt das Anwachsen besser

Die erste Zeit nach dem Pflanzen ist entscheidend. Man müsste die Sträucher entweder ein paar Jahre vor der Wärmepumpe pflanzen, dass sie schon gut angewachsen sind, wenn der Wind kommt. Oder man schützt sie frisch gesetzten Pflanzen in den ersten Jahren mit einem provisorischen Windschutz wie einer Vlieswand vor der Zugluft aus der Wärmepumpe.

An der Wärmepumpe - der neue Standort für die Verlierer im Klimawandel?

Manche Staudenfreunde wittern Morgenluft angesichts der Wärmepumpe im Vorgarten. Sie machen sich Hoffnungen, dass Eisenhut, Sterndolde und Rittersporn, also Stauden, die es kühl mögen, neben der Wärmepumpe einen neuen Platz finden. Ob die Verlierer im Klimawandel allerdings mit den Bedingungen an der Wärmepumpe zurechtkommen, muss sich erst noch zeigen. Ein Problem dürfte sein: Wärmepumpen, die kühlen, blasen im Sommer heiße Luft raus.

Auch eine Lösung: Sichtschutz aus Holzlatten bepflanzen

Wer kein Risiko eingehen will, kann die Wärmepumpe mit einem Sichtschutz aus Holzlatten verdecken – dabei muss natürlich auch ein ausreichender Abstand eingehalten werden – und den Sichtschutz dann bepflanzen. Pflanzen sind in jedem Fall schöner als die Wärmepumpe und sie leisten einen zusätzlichen Beitrag zum Klimaschutz. Ein weiterer Pluspunkt: Wenn man die Wärmepumpe nicht sieht, dann empfindet man ihre Geräusche als weniger laut. Auch wenn es nicht sicher ist, dass die Pflanzen anwachsen: Einen Versuch ist´s wert. Oder zwei.