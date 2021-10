Dem Feuerspucker ganz nah: Münchner Vulkanologen auf La Palma

Asche, Rauch und Lava: Der Vulkan Cumbre Vieja auf der Westseite von La Palma kommt nicht zur Ruhe. An sich handelt es sich um einen schwachen Ausbruch, sagt Vulkanologe Ulrich Küppers von der LMU München. Doch er hat schwere Folgen: "Das große Problem an diesem Ausbruch ist, dass er so nah an besiedeltem Gebiet stattfindet, so dass die Lava unmittelbar durch Ortschaften geflossen ist und Straßen unpassierbar gemacht und Häuser zum Einsturz gebracht hat."

In den vergangenen Wochen verschwanden fast 2.000 Häuser unter dem Lavagestein, das sich unaufhaltsam seinen Weg ins Meer bahnt. Schon jetzt ist klar: Die Insel wird nie wieder so aussehen wie vorher: "Die Lava erhärtet, und die ehemalige Topographie ist für immer verschwunden", sagt Experte Küppers, "die Lavastromablagerungen sind vor Ort schon mehrere Meter mächtig. Da wo die Lava jetzt erstarrt, wird die nächsten Jahrzehnte nichts wachsen."

Vulkanforschung: Gesteinsproben auf La Palma untersuchen

Mehr als 1.000 Grad heiß sind die Lavamassen, die sich ins Meer wälzen. Das Gebiet um den Vulkan ist weiträumig abgesperrt. Das Team von Ulrich Küppers kam mit einer Sondergenehmigung trotzdem bis zu 500 Meter nah ran und konnte Untersuchungsgeräte und Sensoren aufstellen.

Küppers untersucht die kleinen Gesteinsbrocken, die bei dem Ausbruch des Vulkans herausgeschleudert worden sind - und die Vulkanasche, die teilweise fast einen Meter dick auf Hausdächern liegt oder sich im Gelände verteilt: "Wir müssen diese Ablagerungen anschauen und beschreiben, um hinterher sagen zu können, die sind genauso wie beim letzten Vulkanausbruch oder anders. Und da gibt es eben viele Fassetten dieser Analysen: Kornform, Korngröße, Gehalt an Blasen, Größe der Blasen, ist das alles magmatisches Material oder werden auch Nebengesteine ausgeworfen?"

All diese Beobachtungen sind wichtig. Denn nur so können die Forscher und Forscherinnen die physikalischen Prozesse, die bei einem Ausbruch im Inneren des Vulkans stattfinden, besser verstehen und im Labor nachbauen.

Blitz-Forschung im Keller der LMU

Im Keller der Universität München hat Corado Cimarelli einen Vulkanausbruch simuliert. In einem fünf Meter hoher Zylinder knallt es und regnet Asche. Durch ein Glasfenster kann man die Vorgänge beobachten. Gleichzeitig nimmt eine Hochgeschwindigkeits-Kamera das Experiment auf und zeigt es danach in Zeitlupe. Zu sehen sind jede Menge Blitze. Genau diese Blitze waren Cimarelli zufolge auch über dem Vulkan in La Palma zu sehen; hunderte zuckten über dem Vulkan.

Die Analyse der Blitze sei wichtig für die Forschung, sagt Cimarelli. "Wir haben verstanden, dass die Menge von Blitzen und die Typologie von Blitzen - wo sie entstehen, wie lange sie sind - uns etwas sagen können, über die Menge von Asche, die aus einem Vulkanschlot kommt."

Das wiederum ist wichtig für den Flugverkehr. Im Moment ist die Aschewolke drei bis vier Kilometer hoch und verteilt sich in der Atmosphäre. Je nachdem wie der Wind steht, muss dann der Flughafen von La Palma geschlossen werden.

Vulkanwolke über Bayern – wie gefährlich ist sie?

Und was ist mit den Meldungen, dass eine giftige Schadstoffwolke auch über Deutschland feststellbar sei? Kein Grund zur Panik sagt Vulkanologe Ulrich Küppers: "Das heißt erstmal gar nichts, der Vulkan stößt ja viel Gas und auch viel Vulkanasche aus, das wird mit den globalen Windströmungen verdriftet. Die Asche ist schwerer und fällt irgendwann vom Himmel und die Gase werden weiterverbreitet, verdünnen sich aber kontinuierlich. In Bayern kann man derzeit erhöhte Mengen von Schwefeldioxid in der Atmosphäre feststellen."

Das sei aber nicht gesundheitsgefährdend. Mit dem Regen würden diese Partikel ausgewaschen und das Problem erledige sich von selbst, so die Einschätzung von Küppers.