Vor Grippe-Saison: Apotheken rüsten sich bereits mit Impfstoff

In Bayern wurden Anfang September genau zwei Influenza-Erkrankte gemeldet, doch die Saison hat auch noch nicht begonnen. Üblicherweise wird die erste Welle Anfang Oktober erwartet. Die Saison dauert erfahrungsgemäß bis Mai. Bayern meldete für 20/21 nur wenige Fälle. In der Saison 2019/20 waren es noch rund 55.200 Influenza-Fälle.

Grippeimpfstoff in den ersten Apotheken angekommen

Die ersten Grippe-Impfstoffe sind in den Apotheken eingetroffen und werden jetzt an die Arztpraxen verteilt. Im vergangenen Jahr sank die Zahl der Grippeinfektionen vor allem aufgrund des Lockdowns und der Maskenpflicht. Auch das RKI hatte im vergangenen Winter bundesweit nur einige Hundert Meldungen über im Labor bestätigte Influenza-Fälle. Die Grippewelle fiel aus.

In der Saison davor waren es noch 180.000 Meldungen. "Die Datenbasis, auf der der Impfstoff erarbeitet wurde, ist nicht so gut wie die Datenbasis der Vorjahre", erklärt Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts zum aktuellen Grippe-Vakzin. Weniger Influenza-Fälle im vergangenen Jahr machten es schwer, Rückschlüsse auf die in dieser Saison am stärksten kursierenden Grippestämme zu ziehen.

RKI-Chef Wieler warnt vor Anstieg

In diesem Winter rechnet das RKI wieder mit einem Anstieg an Atemwegsinfektionen. Grund sei vor allem eine reduzierte Grundimmunität durch ausgebliebene Booster-Influenza-Impfungen im vergangenem Jahr. Das Robert Koch-Institut prognostiziert deshalb in dieser Saison eine erhöhte Inzidenz von Atemwegsinfektionen.

Neben Influenza nennt das RKI hier explizit das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), das eine akute Erkrankung der oberen und unteren Atemwege hervorruft. Vor allem betroffen davon sind Säuglinge und Kleinkinder bis zu einem Alter von drei Jahren. "Wenn wir eine Influenza-Welle bekommen, kommt sie obendrauf auf die vierte Corona-Welle", so Lothar Wieler. Die Krankenhäuser müssten sich deshalb auf ein solches Szenario vorbereiten.

Forchheims Klinikum ist gerüstet

"Nach einer starken Auslastung während der einzelnen Corona-Wellen ist momentan nur eine geringe Anzahl von Covid-19 positiven Fällen beziehungsweise Verdachtsfällen am Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz zu verzeichnen", erklärt Prof. Dr. Jürgen Gschossmann, der ärztliche Direktor des Klinikums Forchheim. In die Zukunft lasse sich aber nur schwer blicken, niemand könne voraussagen, wie sich die Influenza-Problematik weiter entwickeln werde. "Was wir aber sicher sagen können, ist, dass wir die infektionsmedizinische Großwetterlage, aber natürlich auch die Entwicklungen vor Ort sehr aufmerksam verfolgen und entsprechende Maßnahmen situationsadaptiert ergreifen."

Nur ausgewählte Apotheken dürfen impfen

Vergangenen Herbst starteten erste Modellprojekte zur Grippeimpfung in Apotheken. Jetzt sollen noch mehr Apotheker impfen dürfen, aber nicht in Bayern. In der Modellregion Oberpfalz waren letzte Saison 56 Apotheken dem Vertrag zwischen dem Bayerischen Apothekerverband und der AOK Bayern beigetreten. Das Modellprojekt wird dieses Jahr zwar fortgeführt - bislang gibt es jedoch keine Pläne, das Modellvorhaben im Freistaat auf andere Regierungsbezirke auszuweiten. Durch die Impfung durch Apotheker soll erreicht werden, dass sich noch mehr Menschen gegen Grippe impfen lassen.

Kritik kommt dabei vor allem von der Ärzteschaft. "Eine Impfung ist mehr als ein Piks", meint der Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg, Wolfgang Miller. Es müsse erst eine ärztliche Abklärung über die Impffähigkeit festgestellt werden, warnt er. Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung spricht sich gegen Impfungen in Apotheken aus. Das Impfen sei eine ärztliche Leistung und keine moderne Dienstleistung von Apotheken, heißt es. Auf dem Deutschen Apothekertag in Düsseldorf gingen die Apotheker sogar noch weiter mit ihren Forderungen. Die Mehrheit sprach sich sogar dafür aus, Auffrischimpfungen gegen Covid-19 in Apotheken anbieten zu wollen.

Stiko rät bei Menschen über 60 zur Grippeimpfung

Die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut, Stiko, rät zur Grippeimpfung bei Menschen über 60 Jahren sowie Personen mit chronischer Erkrankung. Ratsam sei der Piks auch für Schwangere sowie Beschäftigte im Gesundheitswesen oder mit viel Publikumsverkehr.

Neu ist in dieser Saison, dass Versicherte ab dem 60. Geburtstag einen Anspruch auf eine Hochdosis-Schutzimpfung gegen Influenza haben, sofern dieser Impfstoff verfügbar ist.

Herstellung des Influenza-Vakzins ist aufwendig

Die Herstellung der Vakzine gegen Influenza ist komplex und vor allem langwierig. Die Pharmaunternehmen fragen sehr früh im Jahr den Bedarf bei Apotheken ab, damit er im Herbst geliefert werden kann.

Grippeviren verändern sich ständig. Für jede Influenza-Saison wird deshalb ein eigener Impfstoff hergestellt. Wie das jeweilige Vakzin für die kommende Saison aussehen muss, legt die Weltgesundheitsorganisation, WHO, fest. Weltweit beobachten Virologen die Entwicklung der Influenzaviren. Zweimal jährlich spricht die WHO eine Empfehlung aus, gegen welche vier Virenstämme der saisonale Impfstoff wirken sollte. Der aufwändige Herstellungsprozess dauert bis zu sechs Monate.

Doppelte Impfung gegen Grippe und Covid-19: Studie läuft

Das Unternehmen Novavax forscht in Europa an einem Kombi-Impfstoff gegen Corvid-19 und Influenza. Eine Phase-1/2-Studie mit Probanden wurde gestartet. Der Impfstoffkandidat "Covid-NanoFlu Combination Vaccine" soll nun in Australien an 640 Erwachsenen zwischen 50 und 70 Jahren getestet werden. Der Kombinations-Impfstoff soll zwei Mal in einem Abstand von 56 Tagen verabreicht werden. Erste Ergebnisse sollen in der ersten Jahreshälfte 2022 veröffentlicht werden.

Das Pharma-Unternehmen möchte auch den fünften in Deutschland zugelassenen Impfstoff gegen das Coronavirus auf den Markt bringen. Das Vakzin ist ein Protein-basierter Impfstoff und hat sich bereits beispielsweise gegen Grippe bewährt. Damit unterscheidet er sich sowohl von den mRNA-Impfstoffen wie denen von Biontech oder Moderna als auch von den Vektor-Impfstoffen wie denen von Astrazeneca und Johnson&Johnson. Das Vakzin enthält winzige Partikel aus im Labor hergestellten Spike-Proteinen des SARS-CoV-2. Das Immunsystem reagiert damit direkt auf die Proteine im Vakzin.

Auch EU setzt auf Kombi-Impfstoff

Eine Phase-III-Studie hat nach Aussage des Biotechnologieunternehmens eine Wirksamkeit von 90,4 Prozent gezeigt. Eine abschließende Bewertung der Europäischen Arzneimittelbehörde steht noch aus. Vorsichtshalber hat sich die EU schon einmal 100 Millionen Dosen gesichert.

"Die Kombination dieser beiden Impfstoffe, die im Einzelfall hervorragende Ergebnisse mit günstigen Sicherheits- und Verträglichkeitsprofilen geliefert haben, können zu mehr Effizienz für das Gesundheitssystem und ein hohes Schutzniveau gegen Covid-19 und Grippe mit einer einzigen Behandlung führen", so Novavax-Forschungschef Gregory M. Glenn.