Vor 500 Jahren brach Ferdinand Magellan zur Weltumsegelung auf

Magellans Mannschaft muss Leder essen

Am 1. November 1520 wagte sich die ganze Flotte in die tückische Meerenge. Magellan manövrierte sie geschickt durch das Labyrinth. Allerdings desertierte die Mannschaft der San Antonio währenddessen und kehrte nach Spanien zurück, die Flotte verlor dadurch ihre größten Vorräte. Nach der Passage durchquerte die übriggebliebene, von Hunger, Durst und Skorbut gezeichnete Mannschaft vier Monate lang den Pazifik. "Um nicht hungers zu sterben, aßen wir das Leder, mit dem die große Rahe zum Schutz der Taue umwunden war", schrieb Antonio Pigafetta in seinem Augenzeugenbericht.

Ferdinand Magellan wird 1521 auf den Philippinen getötet

Im März 1521 landeten die Männer schließlich auf den Philippinen. Die geplante Übernahme samt der christlichen Missionierung der Philippiner schlugen jedoch fehl. Häuptling Cilapulapu von der Insel Mactan weigerte sich, die Macht des Königs von Spanien anzuerkennen und lehnte die Missionierung ab. Magellan befahl den Kampf, er unterschätzte jedoch die Einheimischen: Den rund 60 Männern, die ausgestattet mit schweren Rüstungen, Schwertern und Lanzen zusammen mit ihm von Bord gingen, standen etwa 1.500 Insulaner mit Pfeilen, Pfählen und Erdbrocken gegenüber. Viele Besatzungsmitglieder - und auch Magellan selbst - wurden im ausbrechenden Tohuwabohu getötet.

Auf Generalkapitän Ferdinand Magellan folgt Juan Sebastián del Cano

Nach dem verlorenen Kampf und aufgrund vorheriger Verluste war die Mannschaft jetzt insgesamt nur noch etwa 115 Mann stark. Um die verbliebenen Schiffe zu manövrieren, waren das zu wenig Kräfte. Die Concepción wurde deshalb aufgegeben, sie war von allen Schiffen im schlechtesten Zustand. Die Trinidad und die Victoria segelten weiter. Neuer Kapitän wurde Juan Sebastián del Cano, ein einfacher Bootsmann. Über Borneo steuerte er die beiden Schiffe Richtung Molukken. Rund ein halbes Jahr nach Magellans Tod, am 8. November 1521, kamen sie bei den Gewürzinseln an. Die Männer konnten die Laderäume mit Dutzenden Zentnern Gewürzen füllen, vor allem mit Gewürznelken und Pfeffer.

Nur Segelschiff Victoria kehrt nach Spanien zurück

Doch als die Mannschaft wieder abreisen wollte, leckte die Trinidad und musste auf den Gewürzinseln zurückbleiben. Später beschlagnahmten die Portugiesen, die sich ebenfalls auf den Weg gemacht hatten, das Schiff samt Ladung und nahmen die Mannschaft gefangen. Nur ein Schiff, die Victoria, kehrte über den Indischen Ozean, um Afrika und das Kap der Guten Hoffnung herum, wieder nach Spanien, zum Ausgangshafen von Sanlúcar, zurück. Nach fast drei Jahren und mehr als 46.000 Seemeilen waren am 6. September 1522 von den ursprünglich mehr als 230 Mann keine 20 mehr übrig.

Spanien macht dank der Gewürze Gewinn

Mit der Ankunft feierte Spanien die erste Weltumsegelung - und Kapitän del Cano, der offiziell zum Kapitän ernannt und in den Ritterstand erhoben wurde. Die mitgebrachten Gewürze fuhren einen stattlichen Gewinn ein: "Die Gewürznelken, die zurückgebracht werden, haben sogar einen Wert, der in etwa knapp über den Kosten der ganzen Expedition ist - also kommerziell ein Gewinn von etwa fünf bis zehn Prozent", berichtet der Soziologe Georg Jochum. Zwar habe der Verlust der Mannschaft nahezu 90 Prozent betragen, "aber rein ökonomisch ist das ja zweitrangig".

"Und in dem Sinn beginnt hier ökonomische Globalisierung. Die Prozesse, die später nachfolgen, bauen auf dieser Reise letztlich auf." Georg Jochum, Soziologe, Technische Universität München

1914 ersetzt der Panamakanal die Magellanstraße

Viele nachfolgende Schiffe scheiterten an der schwierigen Durchfahrt der Magellanstraße. Doch vor allem im 19. Jahrhundert wurde sie zur wichtigen Handelsroute. Erst 1914 wird sie durch den Panamakanal ersetzt. Heute ist die 570 Kilometer lange Meerenge mit ihren vielen Inseln und Seitenarmen im Süden von Chile ein Naturparadies.

Magellan als Vorreiter der Globalisierung

Ferdinand Magellan gilt heute als Vorreiter der Globalisierung. Die erste historisch belegte Weltumsegelung bewies endgültig, dass die Erde rund und nicht flach ist. Dank der Expedition konnten verbesserte Karten erstellt werden, die noch vielen nachfolgenden Seefahrern nutzten. Der große Ruhm wurde damals jedoch nicht Magellan zuteil, sondern Juan Sebastián del Cano, der das Vorhaben erfolgreich zu Ende führte.

