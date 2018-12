Von der ISS auf die Erde: Alexander Gerst sicher gelandet

Er freut sich, auch wenn es minus elf Grad hat in Baikonur, Kasachstan. Dem Ort in der kasachischen Steppe, an dem um 6:02 Uhr mitteleuropäischer Zeit Alexander Gerst und seine beiden Kollegen Serena Auñón-Chancellor und Sergej Prokopjew gelandet sind. Genauer: Ihre Sojus-Kapsel ist aufgeschlagen. Eine "Bilderbuch-Landung", wie die amerikanische Weltraumbehörde NASA kommentierte.

Erste Worte: Freude über den Geruch von Schnee