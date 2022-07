Vom Jäger zum Gejagten: Weißer Hai vermehrt Beute von Orcas

Eigentlich steht der Weiße Hai als Jäger an der Spitze der Nahrungskette. Doch vor der Küste Südafrikas hat sich das Szenario gewendet: Seit einigen Jahren werden die Haie zu einem beliebten Beutetier. Denn Orcas greifen an. Die Biologin Alison Towner und ihr Forschungsteam haben die Kadaver von mehreren Weißen Haien untersucht, die nach einer Orca-Attacke jetzt an Land gespült worden sind.

Wegen Nahrungsknappheit müssen Orcas neue Gebiete erobern

Es ist das erste Mal, dass solche Kadaver angespült und wissenschaftlich ausgewertet werden können: Der Rumpf aufgerissen, die Leber fehlt, bei einigen auch das Herz. Ein lohnender "Snack", so die Forscherin. Schließlich sind Hai-Innereien ausgesprochen nahrhaft. Möglicherweise treibt also Nahrungsknappheit die Orcas dazu, neue Gebiete zu erobern, denn die Fischbestände in der Hochsee werden knapp.

Das könnte mit einem Rückgang der Populationen anderer Beutetiere durch Überfischung und Verschmutzung der Meere zusammenhängen, vermuten die Forscher. Die Wale stünden demnach unter Druck, neue Reviere zu erobern – mit schwerwiegenden Folgen für die ohnehin bedrohten Weißen Haie und unklaren Folgen für die marinen Ökosysteme.

Auch andere Haiarten von Orcas angegriffen

Warum sich die Schwertwale ausgerechnet eine Region mit hoher Haidichte ausgesucht haben, versucht das Team um Towner herauszufinden. Auch auf andere Haiarten als Hauptnahrungsquelle greifen die Orcas zurück. Demnach dürften auch zahlreiche kleinere Haie, die in den Gewässern leben, zu ihrer nun bevorzugten Nahrung zählen. Und auch die Langzeitfolgen dieser Wanderbewegung sind offensichtlich: Nach einem Orca-Angriff taucht an der Küste wochenlang kein Weißer Hai mehr auf.

Weißer Hai wichtig für das Ökosystem

Wenn die Top-Jäger aus einem Ökosystem verschwinden, dann setzt das eine absolut verheerende Kaskade in Gang. Im Fall der Küstenregion Südafrikas bedeutet das zum Beispiel: Weniger Weiße Haie führen zu einer größeren Population von Pelzrobben. Die wiederum bilden eine Gefahr für afrikanischen Pinguine: Die vom Aussterben bedrohten Tiere sind das bevorzugte Beutetier der Robben.