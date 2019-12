Vogelschutzbericht 2019: Rückgang bei Brutvögeln

Leicht bessere Situation bei überwinternden Vogelarten

Bei etwa 43 Prozent der Vogelarten, die in Deutschland überwintern, hat sich im Kurzzeittrend die Zahl der Tiere erhöht. Das gilt für viele Enten- und Gänsearten wie zum Beispiel die Löffelente. Grund dafür sind auch die milderen Winter in Mitteleuropa. Trotzdem haben auch bei den überwinternden Arten insgesamt die Bestände in den letzten 12 Jahren im Vergleich zum Zeitraum der letzten 36 Jahre schneller abgenommen. Besonders schlimm trifft es die Waldsaatgans, die überwiegend in Russland brütet und in Norddeutschland den Winter verbringt. Ihre Zahl hat sich in den letzten 12 Jahren um 70 Prozent verringert.

Europaweiter Bericht über den Zustand der Natur

Der Vogelschutzbericht enthält Angaben zu 251 Brutvogelarten, 68 überwinternden und 34 durchziehenden Vogelarten. Die Daten beruhen auf dem bundesweiten Monitoring, in das Zahlen von behördlichem und ehrenamtlichem Naturschutz einfließen. Alle sechs Jahre wird dieser Bericht an die EU-Kommission übermittelt. Aus den Vogelschutzberichten der EU-Mitgliedsstaaten erstellt die Europäische Kommission einen europaweiten Bericht über den Zustand der Natur. Der nächste europaweite Bericht wird voraussichtlich im Herbst 2020 veröffentlicht.