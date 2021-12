Vogelschutz für die Energiewende: Windrad mit Aas

Greifvögeln wird ihr Verhalten zum Verhängnis

Warum sind diese Greifvögel so stark gefährdet? Zum einen fliegen sie häufig in der Höhe der Rotorblätter, zum anderen nutzen sie zum Fliegen Thermiksäulen, also Aufwinde, die besonders an Kuppen oder Höhenzügen vorkommen - genau dort, wo auch die Windräder stehen.

Bernd-Ulrich Rudolph von der Vogelschutzwarte in Garmisch-Partenkirchen hat noch eine weitere Erklärung: Die Greifvögel schauen nach unten, wenn sie übers Land fliegen, um Mäuse und andere Beute zu entdecken. Da sehen sie nicht, dass sie gegebenenfalls auf ein Windrad zusteuern.

Greifvögel lieben Aas

Greifvögel finden Aas unwiderstehlich – das ist René Krawczynski schon lang klar. Der Tierökologe aus Brandenburg ist einer der Pioniere der Aasforschung in Deutschland. Er hat herausgefunden, dass Kadaver in der Landschaft die Artenvielfalt beträchtlich steigern können und nicht nur für Schmeißfliegen und Aaskäfer ein gefundenes Fressen sind, sondern auch für Säugetiere wie Wildschweine und Eichhörnchen und eben vor allem für Greifvögel.

Totes Wildschwein als Ablenkung

Da ist ihm dann auch ziemlich bald die Idee gekommen, Aas für die Energiewende einzusetzen. Ein geschossenes Wildschwein oder ein überfahrenes Reh so auszulegen, dass Rotmilan oder Seeadler von den Rotorblättern weggelockt werden. Einen ersten handfesten Erfolg kann er bereits vorweisen: In Dummersdorf bei Rostock läuft eine Windkraftanlage mit der Auflage, dass ein Luderplatz eingerichtet wird, also eine Stelle, an der regelmäßig Aas ausgelegt wird, um Rotmilane vom Windrad abzulenken.

Rotmilan und Seeadler: Unterschiedliche Ansprüche

Vom Blaukehlchen bis zum Seeadler: Fast alle Vögel gehen an Kadaver. Damit man die richtigen Vögel vom Windrad weglockt und nicht die falschen, die ihren Brutplatz vielleicht wo ganz anders haben, anlockt, muss man bei der Einrichtung des Luderplatzes gezielt vorgehen. Aasforscher René Krawczynski arbeitet inzwischen bei einem Windkraftbetreiber in Kallinchen in Brandenburg und hat in den letzten Jahren einige Untersuchungen zum Thema "Ablenkfütterung" gemacht. Einige Ergebnisse: Der Rotmilan kommt gern auf einen kleinen Luderplatz. 10 Meter mal 10 Meter reichen ihm völlig aus, er stürzt sich auf das Aas, schnappt einen Brocken und fliegt davon. Der Seeadler braucht dagegen ein weites Feld. Er landet abseits und nähert sich dem Kadaver ganz vorsichtig zu Fuß. Und die Rohrweihe geht zum Beispiel an Aas in einem Schilfgebiet mit engen offenen Flächen, dorthin, wo es anderen Greifvögeln zu dicht ist.

Alternative: Windrad kurz abschalten

Greifvögel kann man auch noch auf andere Weise vor Schlagschäden schützen. Werden Äcker im Umgriff eines Windrades gepflügt oder Wiesen frisch gemäht, dann sollte das Windrad kurzzeitig ausgeschaltet werden. Denn Greifvögel suchen besonders häufig auf frisch gemähten oder gepflügten Flächen nach Beute. Kollisionen mit den Rotorblättern sind dann fast programmiert. Befinden sich mehrere Wiesen in der Nähe einer Windkraftanlage, sollten sie möglichst auf einen Schlag gemäht werden und nicht zeitlich versetzt, so Bernd-Ulrich Rudolph von der Bayerischen Vogelschutzwarte in Garmisch-Partenkirchen. Die Begründung: Die Greifvögel suchen dann nur kurze Zeit im Gefahrenbereich nach Futter.

Aas: Weniger Risiko, mehr Artenvielfalt, mehr Windkraft

Noch in der Erprobung: Kameras an den Masten erkennen heranfliegende Greifvögel und geben ein Signal. Das führt dazu, dass die Anlage kurzzeitig ausgeschaltet wird. Diese Maßnahmen haben im Vergleich zum Aas am Windrad einen Nachteil: Sie senken das Risiko, liefern aber kein Festmahl. Aas am Windrad ist dagegen eine Maßnahme, die die Artenvielfalt fördert und gleichzeitig die Energiewende voranbringt.