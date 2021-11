Virologin Protzer: Vierte Corona-Welle überrascht auch Experten

Gute Datenlage zu Nebenwirkungen

Protzer betonte zudem, dass inzwischen auch seltene Nebenwirkungen der Impfungen bekannt seien. Bisherigen Erfahrungen zufolge würden alle schweren Nebenwirkungen binnen drei Monaten nach einer Impfung auftreten. Die Datenlage sei nach 500 bis 600 Millionen Impfungen weltweit sehr gut. Der Impfstoff sei sicher. Die Sorge, eine Impfung könne unfruchtbar machen, ist nach Protzers Aussage nicht begründet. Sie verwies auf Portugal, wo 98 Prozent derer, die geimpft werden konnten, geimpft sind. Die Geburtenrate sei nicht gesunken.

Für Geimpfte gilt AHA-Regel genauso

Auf die Frage, ob es trotz auf Rot stehender Krankenhausampel richtig sei, unter anderem in Hotels und Restaurants 3G plus zu erlauben statt 2G, sagte Keppler, zunächst sei es wichtig, dass jetzt Verschärfungen einträten. Die Zahlen hinkten immer hinterher. Erst in ein- bis drei Wochen sehe man die volle Auswirkung der derzeitigen Infektionslage auf den Intensivstationen. Aber auch 3G plus sei schon "ein guter Grad an Sicherheit".

Keppler wies darauf hin, dass auch die Geimpften Abstand halten, Maske tragen und Kontakte einschränken sollten, da Infektionsketten auch von Geimpften und Genesenen ausgehen könnten, auch wenn diese selbst bei einer Infektion meist nicht so schwer erkrankten. Protzer schloss sich dieser Einschätzung an. "Wir können das Virus nicht wegtesten." Testen gebe nur ein bisschen mehr Sicherheit. Wichtiger sei die Maske. Dabei bestehe zwischen FFP2-Maske und OP-Maske aus ihrer Sicht kein großer Unterschied.

Mehr Tempo beim Boostern

Die Virologin betonte auch, dass sie die dritte Impfung, den sogenannten Booster, für immens wichtig halte. Es gebe viele Impfungen, die erst nach dem dritten Mal die volle Wirkung entfalteten. Als Beispiel nannte sie die Impfung gegen Kinderlähmung/Polio. Erfahrungsgemäß sei die dritte Impfung nach sechs Monaten ein guter Zeitpunkt.

Der Booster sei "jetzt wahnsinnig wichtig" gerade bei den Älteren. "Wir sind zu langsam!", kritisierte Protzer. In München seien bislang nur zehn Prozent der Älteren "geboostert". Sie persönlich würde den Booster zudem sogar für 60 plus oder 50 plus empfehlen. Nach fünf Monaten beginne die Impfwirkung abzufallen.

Ruf nach mobilen Impfteams

Auch Keppler warb für das Boostern. Aus seiner Sicht wäre das sogar schon nach fünf Monaten möglich. Aber hier solle man dem Rat der Ständigen Impfkommission (Stiko) folgen. Dort würden sehr viele Daten zusammengetragen und bewertet. Im Zweifel solle man auch mit dem Hausarzt darüber sprechen, ob eine dritte Impfung sinnvoll sei.

Protzer kritisierte in diesem Zusammenhang, dass es viel zu wenig Möglichkeiten zur Impfung gebe. "Viele Hausärzte impfen nicht mehr, der Aufwand ist zu hoch. Wir brauchen mobile Impfteams, einen schnellen Zugang zu Impfungen." Auch in Apotheken könne geimpft werden. Wenig mobile Ältere sollten zuhause besucht werden.

Corona-Medikamente keine Allheilmittel

Mit Blick auf zwei neue Corona-Medikamente, die sich derzeit im Zulassungsprozess befinden, Molnupiravir und Paxlovid, äußerte sich der Virologe Keppler hoffnungsvoll. Molnupiravir könne nach derzeitiger Datenlage das Virus durch Fehleinbauten seiner Funktionsfähigkeit berauben. Paxlovid hemme das Virus über ein Enzym. Allerdings gebe es erst Studien mit wenigen Patienten, für eine endgültige Bewertung sei es noch zu früh. Er rate, nicht auf die Medikamente zu warten, sondern sich impfen zu lassen.

Seine Kollegin Protzer fügte hinzu, "jedes Medikament hat Nebenwirkungen". Aus ihrer Sicht "wäre es verrückt", etwa eine Pille einfach vorbeugend vor einem Diskobesuch einzunehmen.

Rottal-Inn und Mühldorf am Inn mit Inzidenzen über 830

Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen gelten ab Dienstag bayernweit schärfere Maßnahmen. Bei vielen Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten bleibt Ungeimpften in nächster Zeit der Zutritt in der Regel verwehrt: Denn aus 3G oder 3G plus wird vielerorts zwingend 2G.

Bisher bekommt Bayern seine Corona-Hotspots noch nicht in den Griff. Die Landkreise Rottal-Inn (833,3) und Mühldorf am Inn (831,0) gehören zu den drei Kreisen mit den höchsten Inzidenzen bundesweit. Nur der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (924,3) liegt derzeit darüber. Aber auch in den bayerischen Landkreisen Traunstein (764,0), Miesbach (715,7) und Regen (701,0) ist die Situation bedenklich. Insgesamt haben 18 Stadt- oder Landkreise in Bayern eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 500.