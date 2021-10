Virologe: Corona-Infektionslage verschärft sich im Winter

Oliver Keppler, Leiter der Virologie der LMU München, geht davon aus, dass sich die Corona-Infektionslage im bevorstehenden Herbst und Winter verschärft. Der Grund: "Das Leben verlagert sich nach Innen." Allerdings gebe es im Unterschied zum vergangenen Jahr inzwischen in Deutschland eine ordentliche Impfquote und eine eingeführte Testinfrastruktur. Grundsätzlich könne man daher aktuell vorsichtige Lockerungen vertreten, allerdings unter Beibehaltung der bekannten Hygienemaßnahmen.

Was ist von einem Freedom Day zu halten?

Das Konzept eines Freedom Day, wie ihn Großbritannien hatte, an dem die Pandemie quasi für beendet erklärt wird, hat für Keppler keinen Sinn. Dafür sei das Pandemie-Geschehen zu dynamisch und die Inzidenzen in Teilen der Bevölkerung zu unterschiedlich.

Wie wahrscheinlich sind neue Virusmutationen?

Zwei Eigenschaften des Coronavirus seien genau zu beobachten: Zum einen die Fähigkeit des Virus, seine Übertragung von Mensch zu Mensch zu optimieren. Hat der Urtyp des Coronavirus nur zwei bis drei Menschen angesteckt, infiziert die Delta-Variante acht ungeschützte Menschen.

Die zweite Eigenschaft sind neue sogenannte Fluchtmutationen des Virus. In diesem Fall verändert das Virus sein Spike-Protein so, dass Impfstoffe nicht mehr so gut schützen oder bereits Genesene wieder leichter infiziert werden. Die gute Nachricht sei laut Kepler, dass die Impfstoffe rasch an solche Veränderungen des Virus angepasst werden können und so die Immunität durch Nachimpfungen wieder verbessert werden kann.

Wie ist die Diskussion um die Impfquote einzuschätzen?

Die Datenerfassung und Verarbeitung in Deutschland, das hat die Pandemie gezeigt, habe durchaus noch Schwachstellen. So gelten offiziell 66 Prozent als vollständig geimpft, nach Umfragen des Robert Koch-Instituts liegt die tatsächliche Impfquote aber wohl bei rund 80 Prozent der erwachsenen Bevölkerung.

Allerdings sei, so Keppler, die Impfquote aktuell nicht das primäre Steuerungsinstrument, sondern die Hospitalisierungsrate. Diese werde bestimmt durch die Zahl der COVID-19-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Die Frage nach der Herdenimmunität

Die Corona-Impfung bietet Schutz vor einer Infektion im Bereich von 60 bis 70 Prozent und vor schwerer Erkrankung im Bereich von 90 Prozent. Auch der Geimpfte kann sich daher infizieren und damit andere anstecken. Aber SARS-CoV-2 ist ein genetisch deutlich variableres Virus als zum Beispiel das Masernvirus. Es kann sich effizient optimieren und neue Varianten ins Rennen schicken.

Der Prozentsatz der gegen Covid-19 Geimpften in der Bevölkerung sollte daher nach Meinung von Keppler so hoch wie möglich sein. Er bekräftigt aber auch, dass die Effektivität der Covid-19-Impfung sehr gut sei. Gegen andere respiratorische Erreger wie beispielweise das Influenzavirus seien die Impfungen, die zur Verfügung stehen, deutlich weniger effektiv.

Wer braucht eine dritte Impfung?

Keppler verweist auf die Stiko, die sich da klar positioniert habe. Die dritte Impfung wird für Menschen über 70 Jahre, für Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, aber auch für das gesamte Pflege- und medizinisches Personal empfohlen und zwar sechs Monate nach der zweiten Impfung. Auch bei jüngeren Menschen sei zu prüfen, ob sie eine dritte Dosis erhalten sollten, um das Infektionsrisiko nochmals zu senken. Das legten jüngste Daten aus Israel nahe.

Wie sieht es mit den Nebenwirkungen der Impfung aus?

Hier vertritt Oliver Keppler eine klare Position: Die Datenlage spreche dafür, dass diese Impfungen sehr sicher und zumindest die in Europa zugelassenen auch hocheffektiv sind. Die Sorge, dass etwas unter den Tisch gekehrt würde, ist aus seiner Sicht unbegründet.

Sollte man sich im Herbst gegen Grippe impfen lassen?

Alle Personen, denen die STIKO auch in früheren Jahren die Grippeimpfung empfohlen hat, sollten sich wie zuvor impfen lassen. Die Notwendigkeit einer erweiterten Impfempfehlung sieht Keppler aber nicht. Er erwarte keine schwere Grippesaison. Viele Menschen würden bei engem Kontakt im öffentlichen Raum weiterhin Masken tragen, das Händeschütteln sei stark zurückgegangen. Das hemme zum Glück die Influenzavirus-Übertragung enorm. "Covid-19 muss auch in diesem Winter unser Hauptaugenmerk gelten", appelliert der Leiter der Virologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.