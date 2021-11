Vierte Corona-Welle: Was die Impfung gebracht hat

Die Aufschlüsselung der 7-Tage-Inzidenz nach Impfstatus verdeutlicht, wie groß der Einfluss der Impfung auf das Infektionsgeschehen ist. Diese Kennzahl hat einige Schwächen, etwa ein eventuell unterschiedliches Testverhalten in den beiden Gruppen - ausführlich dazu hier. Dennoch ist die Tendenz laut Experten aber klar: Geimpfte infizieren sich deutlich weniger häufig als Ungeimpfte.

Anteil der Geimpften an den Hospitalisierten allein nicht aussagekräftig

Doch wie sieht es in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen aus? Das RKI veröffentlicht dazu einmal wöchentlich eine Tabelle, in der es Zahlen und Anteile gegenübergestellt. Im jüngsten Wochenbericht (4.11.2021) ist zu lesen, dass in den Kalenderwochen 40 bis 43 (4. - 31. Oktober) unter den 18- bis 59-jährigen Corona-Patienten im Krankenhaus rund 21 Prozent vollständig geimpft waren, unter den Intensivpatienten dieser Altersgruppe waren es 12,5 Prozent. Bei den Über-60-Jährigen waren rund 45 Prozent der Hospitalisierten und 34,5 Prozent der Corona-Intensivpatienten geimpft.

Göran Kauermann, Statistikprofessor an der LMU München, kritisiert die Darstellung des RKI: “Das ist keine informative Größe. Dass wir im Moment viele Geimpfte auf den Krankenhäusern haben, liegt einfach auch daran, dass wir viele Geimpfte in einer Population haben. Wenn alle geimpft wären, dann wären auch in den Krankenhäusern nur noch Geimpfte zu sehen. An der Stelle kann man nicht einfach nur die Zahl derer, die im Krankenhaus liegen, nennen, sondern muss das ins Verhältnis setzen, um zu zeigen: Wie viele von den Geimpften landen im Krankenhaus, wie viele von den Ungeimpften landen im Krankenhaus.”