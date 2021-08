Vierte Welle oder Ende in Sicht? Wie es mit Corona weitergeht

Wie die vierte Welle aussehen wird, hängt also nicht nur davon ab, dass möglichst schnell die ausgegebenen Zielimpfquoten erreicht werden. Das Verhalten der Bevölkerung, was Basismaßnahmen (etwa Maske, Hygiene und Abstand) und Kontakte angeht, bleibt ebenso wichtig.

Das RKI fasst zusammen: "Bei rechtzeitigem Erreichen dieser Impfquote scheint eine ausgeprägte vierte Welle im kommenden Herbst/Winter unwahrscheinlich, sofern sich die Bevölkerung zusätzlich zur Impfung weiter an die Basishygienemaßnahmen hält und bei möglicherweise wieder ansteigenden Infektionszahlen Kontakte zu einem gewissen Grad reduziert."

Für Küchenhoff ist Gesamtinzidenz kein sinnvoller Indikator mehr

In allen besprochenen Szenarien werden die Corona-Fallzahlen wieder ansteigen - vermutlich in einen Bereich, der unter anderem den bisher wichtigen Grenzwert von 50 Fällen je 100.000 in sieben Tagen (Inzidenzwert) überschreiten wird. Deshalb ist für Helmut Küchenhoff klar: Die Gesamtinzidenz ist als Maßstab für mögliche Maßnahmen nicht mehr geeignet und auch die festgelegten Grenzwerte sind nicht mehr sinnvoll. "Man sollte auf die Inzidenz nach Altersgruppen schauen, mit dem Fokus auf die Werte der Über-60-Jährigen", sagt der Statistikprofessor. "Zusätzlich sollte es einen Indikator für die Krankenhausaufnahmen geben - das RKI arbeitet aktuell daran, dass hier auf die Datengrundlage besser wird."

Wie können Grenzwerte angepasst werden?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dagegen sprach Ende Juli davon, die Inzidenz-Grenzwerte anzupassen und dass anscheinend "200 das neue 50 ist". Hier plädiert Andreas Schuppert von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen für eine differenziertere Betrachtung. In Zusammenarbeit mit dem DIVI-Intensivregister hat er eine Modellierung der coronabedingten Belastung der Intensivstationen entwickelt. Ähnlich wie beim RKI bestimmt darin auch die Impfquote die Szenarien und es fließen zahlreiche Faktoren ein, die das Ergebnis beeinflussen.

Die neue Altersverteilung der Fallzahlen aufgrund der Impfquoten sieht er weniger optimistisch als seine Kollegen: "In Deutschland ist doch eine erschreckend große Zahl von Menschen trotz unserer Impfkampagne bisher nur schwach geschützt ist. Insbesondere haben immerhin noch 20 Millionen Menschen ein Risiko, auf der Intensivstation zu landen", sagte er in einem Pressebriefing des Science Media Center Germany am 27. Juli 2021.

Demnach ergäben seine Modellrechnungen den von Jens Spahn in den Ring geworfenen Faktor vier für neue Inzidenz-Grenzwerte nur dann, wenn die Impfquote deutlich erhöht werden würde - ähnlich der neuen Zielsetzung des RKI. Ausgehend von der aktuellen Impfquote liegt der von ihm errechnete Faktor eher zwischen zwei und drei. Dennoch sei er weiterhin davon überzeugt, dass "die Inzidenzen ein guter, schneller Marker sind, den man nicht vernachlässigen sollte, wenn man ihn richtig gewichtet".

Wann ist die Corona-Pandemie vorbei?

Die Antwort auf die Frage, wann Corona denn nun endlich vorbei ist, hätten sicher die meisten Menschen in Deutschland gern. Doch Experten, sowohl empirische Statistiker als auch Modellierer, sind mit ihren Aussagen vorsichtig geworden. Das RKI zielt in seinen Modellierungen auf die Unterschiede zwischen den Szenarien ab - die Ergebnisse sollen ausdrücklich nicht als Vorhersage interpretiert werden. Auch die Annahme, dass Coronavirus über die sogenannte "Herdenimmunität" eliminieren zu können, hält das Institut nicht mehr für realistisch.

Das Science Media Center Germany stellte in einem Papier aus dem Februar 2021 fest, dass die Prognoseversuche während der Corona-Pandemie aus vielerlei Gründen gescheitert seien - unter anderem schlechte Dateneingabe, falsche Annahmen oder eine hohe Sensitivität der Schätzungen. Darüber hinaus alterten laut dem Bericht auch gute Modellierungen schnell und gerade die Reaktion von Politik und Bevölkerung auf das Infektionsgeschehen sei schwer als Modellannahme zu formulieren.

Trotz aller Erkenntnisse sieht Helmut Küchenhoff nicht einmal die vierte Welle als gesicherte Entwicklung an. "Bei Fortschreibungen, die länger als vier bis fünf Wochen in die Zukunft gehen, sind wir generell sehr skeptisch", so der Statistikprofessor. "Man muss sich nur anschauen, wie viele der Prognosen aus dem vergangenen Jahr sich nicht bewahrheitet haben." Es könne also sein, dass uns Corona noch bis ins nächste Jahr hinein beschäftigen wird - es könne aber auch bereits im Oktober größtenteils vorbei sein.