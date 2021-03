Verspannungen: Was hilft gegen den Handy-Nacken?

22 Kilogramm – das ist mehr als ein Kasten Bier oder ein voller Reisekoffer. In etwa dieses Gewicht muss unser Nacken tragen, wenn wir den Kopf nach vorne neigen, um aufs Handy zu schauen. Das tun wir immer öfter: Zwei bis vier Stunden am Tag sitzen wir vor unserem Smartphone oder Tablet.

"Das führt dann mehr oder weniger zu Verkrampfungen im Nackenbereich, weil der Kopf nach unten hängt", sagt Wolfgang Willauschus, Orthopäde in Bamberg und Bezirksvorsitzender des Berufsverbandes Oberfranken. Willauschus berichtet davon, dass Gelenk, Kapseln, Bänder und Wirbel gedehnt werden: "Und wenn man das zu lange macht, dann gibt es auch Beschwerden. Letztendlich ist es eine Art der Überlastung mit Muskelverspannungen und Nacken- und Schulterschmerzen."

Orthopäde: Die Haltung ein bisschen verändern

Die meisten Verspannungen vergehen wieder. Der Bamberger Orthopäde rät zu Pausen, zu Lockerungsübungen - oder einfach mal den Kopf "ein bisschen" bewegen: "Eigentlich banale, naheliegende Dinge. Dann auch die Haltung ein bisschen verändern. Das Mobilgerät ein bisschen mehr vors Gesicht bringen oder ein bisschen höher bringen. Oberkörper vielleicht ein bisschen strecken, also Sitzposition ändern."

Schlechte Haltung führt dazu, dass der Nackenbereich eng wird. Lockerungs- und Dehnübungen sollen wieder mehr Platz schaffen. Das entspannt die Muskeln und fördert die Durchblutung – auch im Gehirn. Physiotherapeut Nicolaus Färber aus Günzburg empfiehlt diese Übung:

"Sie setzen sich aufrecht hin und legen eine Hand an den Hinterkopf. Den Zeigefinger der anderen Hand legen Sie auf die Nasenspitze und führen Sie nun den Hinterkopf mit der Hand gerade nach oben, während Sie die Nase nach unten bewegen. Der Kopf bewegt sich dabei nicht nach vorne, das heißt er bleibt hinten, wie wenn man an einer Wand sitzt. Sie bringen bei der Bewegung die Rückseite des Halses sanft auf Zug, dann die wieder nachlassen wird, auf Zug bringen und diese Bewegung rhythmisch wiederholen." Nicolaus Färber, Physiotherapeut

Wieder zur Mitte zurückkehren

Wer will, kann eine Wand oder auch die Kopfstütze im Auto zur Hilfe nehmen. Eine Stufe schwieriger wird es, wenn man dabei noch die Schultern kreist. Eine Schlüsselstelle bei Nackenproblemen ist der Übergang von Hals zu Kopf – eigentlich der beweglichste Teil der Halswirbelsäule. "Wenn der fest wird, was bei Bildschirm und Handy aber oft passiert, dann müssen andere Teile des Halses das ausbaden. Also sie machen dann Bewegungen (…) wofür sie nicht gemacht sind", sagt der Günzburger Physiotherapeut Färber. Sein Tipp:

"Und um diesen Teil beweglich zu halten, legen Sie den Zeigefinger auf die Nasenspitze, halten die Nasenspitze im Raum ruhig und kippen den Kopf nach links, ohne dass die Nasenspitze sich bewegt. Das linke Ohr geht dadurch zur linken Schulter - und dann kehren Sie wieder zurück zur Mitte. Und dann machen Sie das gleiche auf der anderen Seite." Nicolaus Färber, Physiotherapeut

Diese Übung macht man ohne Kraft und geht auch nur so weit, bis man einen leichten Zug spürt. Linke und rechte Seite lassen sich meist unterschiedlich weit dehnen.

Wie Schmerzen verhindern?

Am besten ist es aber die Nackenschmerzen erst gar nicht entstehen zu lassen. Der Bamberger Orthopäde Willauschus rät zu Ausgleichssport, also Stärkung von Muskulatur:

"Sport treiben zweimal die Woche, was eigentlich normal wäre, aber die meisten nicht mehr machen und gerade die Jugend immer seltener macht. Und vielleicht auch eine Art von Rückengymnastik oder irgendetwas, was man im täglichen Tagesablauf an sportähnlicher Betätigung einbauen kann. Bewegung im Alltag fördern und es wenn möglich ist die falschen Bewegungen vermeiden." Wolfgang Willauschus, Orthopäde

Das Ziel: Rücken und Nacken sollen so weit gestärkt werden, dass sie auch mit 22 Kilo Handyschau-Last klarkommen. Eine Möglichkeit sei diese Übung, erklärt Physiotherapeut Färber:

"Sie legen sich auf den Rücken, schieben auch hier wieder den Hinterkopf von sich weg. Das Kinn sinkt dann so ein bisschen zum Kehlkopf hin schauen, dass der Kiefer dabei entspannt bleibt. Den kann man so ganz leicht hin und her bewegen -während der Übung, um zu schauen, ob der fest wird. Man kann auch laut zählen und schauen, ob die Stimme gepresst wird. Auf jeden Fall diesen Nacken wieder lang machen und dann den Kopf ganz leicht anheben, sodass ein Blatt Papier dazwischen passt. Dann werden sie merken, dass auf der Vorderseite die Halsmuskulatur anspannt." Nicolaus Färber, Physiotherapeut

Einfacher ist es, wenn man sich auf eine Schräge legt, zum Beispiel auf einen Liegestuhl. Aber ob man nun kräftigt oder dehnt, am wichtigsten ist immer noch, auf die Haltung vor Smartphone oder Laptop zu achten – damit der Nacken nicht so viel schleppen muss.