Verschmutzte Weltmeere: Plastik fressende Bakterien als Retter?

Im Meer ist definitiv zu viel Plastik. Nimmt man alles zusammen, landen etwa zwei Lkw-Ladungen pro Minute in den Weltmeeren. Eine Gruppe niederländischer und deutscher Forscher hat nun zum ersten Mal nachgewiesen, dass ein bestimmtes Meeres-Bakterium Kunststoffe tatsächlich verdauen, also auch abbauen kann.

Rettung für die Meere?

Das aber löst noch keine Probleme, weil die Mengen, die da vertilgt werden, verschwindend gering sind. Immerhin ist jetzt ein Nachweis gelungen. Und zwar im Labor in einem Gefäß mit Salzwasser und Plastikteilchen, erklärt der Biochemiker Helge Niemann vom königlich niederländischen Institut für Meeresforschung: "Damit konnten wir zeigen, dass dieses Bakterium Plastik tatsächlich verdaut und zu CO2 verbrennt, so ähnlich wie wenn Sie Zucker zu CO2 verbrennen", so Niemann.

Das Bakterium, dem Plastik offenbar schmeckt, heißt Rhodocoddus ruber. Von ihm war schon bekannt, dass es einen Biofilm auf Kunststoff bilden kann und dass der Kunststoff unter diesem Biofilm dann verschwindet.

Plastikmüll: 300 Millionen Tonnen schwimmen im Meer

Die Forschenden haben jetzt auch Versuche im Schlick des Wattenmeers der Nordsee unternommen. Sie wollten wissen, ob das Bakterium auch in freier Wildbahn Kunststoffe abbaut. Erste Ergebnisse bestätigen das.

Allerdings ändert es an den etwa 300 Millionen Tonnen Plastik, die in den Weltmeeren herumschwimmen, so gut wie gar nichts. Da hilft nur eins: Dafür zu sorgen, dass kein Müll mehr ins Meer kommt.