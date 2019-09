Vermutlich jüngster Vulkan Bayerns in Bärnau entdeckt

Das Landesamt für Umwelt hat bei Messungen in Bärnau in der Oberpfalz das vermutlich jüngste Vulkanmaar Bayerns entdeckt. Die Geologen und Geophysiker gehen davon aus, dass das Vulkanmaar etwa 200.000 Jahre alt ist und somit zu den "aktiven" Vulkanen Bayerns gehört. Bei Messungen im Boden konnte es am Montag und Dienstag lokalisiert werden.

Das ist ein "Vulkanmaar"

Bei dem Maar handelt es sich um keinen typischen Vulkankegel, sondern um einen Vulkantrichter, der tief verborgen unter der Erde liegt. Es entsteht laut Roland Eichhorn, dem Leiter des Geologischen Dienstes des Landesamtes für Umwelt in Hof, bei einer Explosion. Das flüssige Magma trifft unterirdisch auf Grundwasser, was zu einer gewaltigen Reaktion führt.

"Wie bei einer Sektflasche, die geschüttelt wird und der Korken rausknallt." Roland Eichhorn, Leiter des Geologischen Dienstes des Landesamtes für Umwelt

Zurück bleibt ein Krater, der sich in den letzten Jahrtausenden wieder gefüllt hat.

Spannende Bodenproben erwartet

Im kommenden Jahr wollen die Geologen des Landesamts für Umwelt mittels Tiefen-Bohrungen feststellen, wie alt der Vulkan tatsächlich ist. Derzeit geht Roland Eichhorn und sein Team davon aus, das jüngste Vulkanmaar Bayerns gefunden zu haben.

Die Bodenproben der Tiefenbohrung sind in zweierlei Hinsicht spannend: zum einen lassen sie einen Rückschluss auf die Entwicklung der Natur und des Klimas der letzten Jahrtausende zu. Zum anderen ist ein aktiver Vulkan ein Ausschlusskriterium für die Suche der Bundesregierung nach einem atomaren Endlager, so Eichhorn weiter.

Als erloschen gilt ein Vulkan erst, wenn er eine Million Jahre nicht aktiv war. Vor vier Jahren hatten Geologen ganz in der Nähe von Bärnau - bei Neualbenreuth (Lkr. Tirschenreuth) ebenfalls ein Maar entdeckt.