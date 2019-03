8 Fakten über die Vermessung der Welt

John Harrison konnte den Längengrad genau bestimmen. Das glaubt ihm aber etwa 40 Jahre lang keiner. Hatte sich der Uhrmacher aus Yorkshire doch sein Handwerk selbst beigebracht und kein Uhrmacherdiplom. Er präsentierte 1731 eine Uhr zur Bestimmung der geografischen Länge. Die Jury, die die eingereichten Methoden beurteilte, hatte Zweifel. Die Kommission bestand aus den damals bedeutendsten Wissenschaftlern. Vorsitzender war Isaac Newton. Lange hielten die Wissenschaftler an der astronomischen Lösung des Längengrad-Problems fest. Bis dato gab es nämlich keine Uhr, die an Bord eines Schiffes zuverlässig funktionierte: Sonnenuhren versagten bei Nacht und Wolken, Sanduhren verloren Zeit beim Umstellen und auf mechanische Uhren wirkten Hitze, Kälte, Reibung und Schwerkraft ein. Trotz namhafter Widersacher und unfairer Verzögerungstaktiken blieb John Harrison hartnäckig. Er feilte weiter an seiner Längengrad-Uhr. Und zumindest James Cook war begeistert von Harrisons zuverlässiger Erfindung. Der Entdecker nutzte eine Kopie der Uhr auf See. 1776, knapp 80 Jahre alt und kurz vor seinem Tod, platzte Harrison der Kragen: Der Uhrmacher beschwerte sich bei König George III. Der Monarch war empört über das Unrecht, das Harrison angetan wurde, und gab ihm das von Queen Anne ausgesetzte Preisgeld. Eine richtig gute Idee des Monarchen, der als Verrückter in die Annalen der englischen Geschichte eingegangen ist. 2015 wurde ein Porträt von Harrison auf den Britischen Pass gedruckt.

