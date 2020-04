Verkehrsregeln: Wann ist rechts überholen erlaubt?

"Es ist links zu überholen" - so steht es in der Straßenverkehrsordnung. Von diesem Grundprinzip gibt es allerdings ein paar Ausnahmen, sowohl innerorts als auch außerorts. Aber was bedeutet eigentlich "überholen"? Als Überholvorgang gilt, wenn man an einem anderen Auto, das in die gleiche Richtung fährt, vorbeifährt. Also auch ohne Ausscheren und wieder Einscheren hat man ein Fahrzeug überholt und darf das in den allermeisten Fällen nur auf der linken Spur tun.

Im Ort, in der Stadt

Innerorts dürfen Autos mit bis zu 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht auch auf der rechten Spur schneller fahren und damit rechts überholen, wenn mehrere Fahrstreifen für eine Fahrtrichtung vorhanden sind und auch als solche markiert sind. Sind sie das nicht, darf nicht rechts überholt werden.

Außerorts und auf Autobahnen

Wenn auf Autobahnen oder autobahnähnlichen Straßen der Verkehr zäh fließt oder stockt, darf man rechts mit maximal 20 km/h mehr überholen. Wenn die Autokolonne links mit 60 km/h fährt, dann darf man rechts mit maximal 80 km/h überholen. Das ist beim Rechtsüberholen die Höchstgeschwindigkeit - schneller werden dürfen Sie nicht.

Wenn Sie auf die Autobahn auffahren, dürfen Sie auf dem Beschleunigungsstreifen Autos, die sich auf der rechten Fahrbahn befinden, rechts überholen. Aber Vorsicht, auf dem Verzögerungsstreifen - also, wenn Sie von der Autobahn abfahren - gilt das nicht! Da dürfen Sie nicht rechts überholen, sondern müssen langsamer fahren als der Verkehr, der auf der Autobahn bleibt.

Freie Spur dazwischen? Schön dahinter bleiben ...

Auch wenn sich eine freie Spur zwischen Ihnen und dem linksfahrenden Auto, das Sie gerne überholen würden, befindet, dürfen Sie dies nicht tun. Ordnungswidrigkeiten wie diese können mit bis zu 100 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg geahndet werden.