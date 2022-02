Verdichtet, verarmt, verweht: EU will Böden schützen

Verdichtung, Erosion, Humusabbau, zu wenig Nährstoffe oder zu viel Schadstoffe, Wüstenbildung und nicht zuletzt Vernichtung durch Versiegelung: Böden sind auch in Europa vielfältigen Gefahren ausgesetzt. Die Bodenschutzgesetze der einzelnen Staaten reichen offensichtlich nicht aus. Wie schon beim Wasser, der Meeresumwelt und der Luft will sich die EU darum kümmern, dass auch die Lebensgrundlage Boden bewahrt wird.

Ohne Boden gibt’s gar nichts

Die obersten 30 Zentimeter sind existenziell für alles Leben auf der Erde. Gesunde Böden sind die Grundlage für die Produktion von Lebensmitteln und Sauerstoff, für Wälder und den Anbau von Energie- und Faserpflanzen. Sie filtern das Trinkwasser, speichern die Niederschläge und Kohlenstoff, damit er nicht als Kohlendioxid die Klimakrise anheizt. Böden bieten Lebensraum für mehr als ein Viertel der gesamten biologischen Vielfalt.

Rund zwei Drittel der europäischen Böden sind nicht gesund

60 bis 70 Prozent der Böden in der Europäischen Union seien jedoch geschädigt, so eine Schätzung der EU. Die zunehmende Verschlechterung der Böden kostet derzeit mehrere zehn Milliarden Euro pro Jahr. In dieser Kalkulation ist der Aufwand für zusätzliche Düngemittel, Bewässerung, Pflanzenschutzmittel, Ertragseinbußen, Schlammbeseitigung und so weiter enthalten.

Die Situation in Deutschland ist besser, aber nicht gut

Behörden und Wissenschaftler gehen davon aus, dass die deutschen Böden in einem besseren Zustand sind als im EU-Durchschnitt. Aber das heißt nicht, dass sie in einem guten Zustand sind. Es gibt keinen Grund für ein "Weiter-so". "Die Bodendegradation nimmt zweifelslos leider zu", so Rainer Horn, emeritierter Professor für Bodenkunde und international anerkannter Experte von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Degradation ist der Fachbegriff für Verschlechterung.

Pflanzenwurzeln kommen immer schlechter ans Wasser

Verdichtungen führen immer häufiger dazu, dass die Pflanzenwurzeln nicht mehr richtig in den Unterboden vordringen können. Weizen, Mais oder Kartoffeln müssen sich dann mit den Nährstoffen und dem Wasser aus dem Oberboden begnügen. Das Reservoir in den tieferen Schichten bleibt ungenutzt. Dazu kommt: Die Pflanzenwurzeln wachsen verstärkt in waagrechter Richtung, damit entstehen mehr waagrechte Poren. Die eignen sich kaum, um Wasser in tiefere Schichten abzuleiten. Bei Starkniederschlägen steigt die Abschwemmungsgefahr.

Verdichtungen sind das Hauptproblem

Horn geht davon aus, dass Verdichtungen die größte Bedrohung für die deutschen Böden sind. Die Schäden sind seiner Meinung nach "weitestgehend irreversibel": Wenn wir jetzt anfangen würden sie zu beheben, wäre die ursprüngliche Bodenfruchtbarkeit erst in hunderten, vielleicht auch erst in tausenden von Jahren wiederhergestellt.

Erosion und Humusabbau: die anderen beiden großen Gefahren

Erosion, verursacht durch Niederschläge oder Wind, und abnehmende Humusgehalte gefährden die Bodenfruchtbarkeit zusätzlich. Und sie verstärken sich gegenseitig: Mehr Verdichtung und weniger Humus führen zu mehr Erosion. Verschwindet der Boden durch Erosion, sinkt natürlich auch der Humusgehalt.

Zu schwere Landmaschinen zum falschen Zeitpunkt auf dem Feld, immer mehr Starkregenereignisse und zum Teil auch eine falsche Bodenbewirtschaftung sind nach Einschätzung von Professor Horn die Hauptursachen für die Verdichtungen.

EU sieht Handlungsbedarf

Die EU-Kommission hat im Herbst 2021 die EU-Bodenstrategie auf den Weg gebracht. Im Jahr 2023 soll ein Gesetzentwurf folgen. Schon jetzt ist klar: Im Zuge der Bodenstrategie sollen künftig aussagekräftige und vergleichbare Informationen zur Bodenfruchtbarkeit erfasst werden. Ein Vorhaben, das viel Zuspruch erntet von Wissenschaftlern und auch von Politikern.

Bodenfreundliche Landwirtschaft soll zum Standard werden

Die EU will auch im Rahmen der Bodenstrategie den Ökolandbau fördern. Denn er führt in der Regel zu mehr Humus, mehr Bodenleben und zum Beispiel vielfältigeren Fruchtfolgen. Die EU will die Bodenfruchtbarkeit darüber hinaus verbessern mit Anreizen für vielfältigere Fruchtfolgen, also nicht jedes zweite oder dritte Jahr Maisanbau auf der gleichen Fläche. Terrassenanbau und Agroforstwirtschaft, das heißt die Kombination von Bäumen und Ackerbau, mehr Zwischenfrüchte, Verhinderung von Grünlandumbruch und weniger Pflanzenschutzmittel-Einträge sind weitere Ziele.

Nachhaltige Bodenbewirtschaftung soll definiert und zur Norm werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt: Die Bodenstrategie will den Netto-Flächenverbrauch in der EU bis 2050 auf Null senken. Für jeden Acker, der neu versiegelt wird, muss an anderer Stelle eine gleich große versiegelte Fläche rekultiviert werden.

Überflüssig oder höchste Zeit? Brauchen wir die EU- Bodenstrategie?

Höchste Zeit, dass die EU nach Wasser, Meeresumwelt und Luft auch den Boden schützen will, sagt Martin Häusling, Abgeordneter im EU-Parlament für Bündnis 90/ Die Grünen. Ganz anders dagegen die Position von Marlene Mortler. Sie sitzt für die CSU im Europäischen Parlament und findet die Bodenstrategie der EU überflüssig. Mortler befürchtet, dass sie nur mehr Bürokratie aber keine Verbesserung bringe.

Die EU-Bodenstrategie könnte den Bodenschutz voranbringen, wenn sie mehr als nette Sätze beinhalte: "Wir brauchen dringend Grenzwerte und definierte Normen", so Prof. Horn. Seiner Meinung nach müsste ein EU-weiter Bodenschutz "möglichst gestern" verabschiedet werden. Es gebe schon jetzt genug Daten und Informationen um ein griffiges Gesetzeswerk zu bauen. Verbessern könne man es dann immer noch.