Verbreitung der Delta-Variante: Zwischen Panik und Sorglosigkeit

Die Frage ist nicht, ob es eine vierte Welle geben wird, sondern wann und wie. Da sind sich der Mediziner Bernd Salzberger und der Mathematiker Tim Conrad einig. Die Hauptinfektionen werden bei den jungen Leuten sein, sagt Salzberger, denn die Älteren sind ja zu einem Teil zumindest geschützt. Und Conrad ergänzt: ja, diese vierte Welle wird es "relativ sicher" geben, aber: "Was wir tun können, ist diese halt abzuflachen und sie auch ein bisschen nach hinten zu schieben."

So baut sich die vierte Corona-Welle langsamer auf

Tim Conrad vom Berliner Zuse-Insitut berechnet zusammen mit Kollegen von der TU Berlin, unter welchen Bedingungen sich das Virus ausbreiten kann. Dabei versuchen die Modellierer, möglichst alle Stellschrauben im Blick zu haben: Aufenthalt in Innenräumen, Abstandsregeln, das Tragen von Masken, die Impfquote – und natürlich die Eigenschaften der aktuell grassierenden Virusvarianten Alpha und Delta. Ziel muss es sein, so Conrad, die Inzidenzen niedrig zu halten, Hygieneregeln einzuhalten, also all das zu machen, was wir eigentlich die ganze Zeit über tun sollten. Denn dann "wird es eine vierte Welle geben, die sich aber eher langsam aufbaut und wir halt dann im besten Falle nicht das Problem wieder haben, in den Krankenhäusern vollzulaufen", prognostiziert er.

Mathematiker Conrad: auch Jugendliche impfen

Die Berliner Modellierer haben auch untersucht, ob zügiges Impfen die aggressivere Delta-Variante in Schach halten kann. Es gehe darum, "diese magischen 80 Prozent" an Impfschutz in der Bevölkerung zu erreichen - möglichst bis zur Schulöffnung.

Um die vierte Welle zu verlangsamen, würde es auch helfen, die Impfungen auf Jugendliche auszudehnen. Mathematiker Tim Conrad hat das mit seinem Team durchgerechnet. Dann werde man "die Welle noch viel stärker abflachen und noch viel stärker verzögern, weil natürlich in der Schule sich das Ganze ja nicht ausbreiten kann."

Mediziner Salzberger: Kinder spielen größere Rolle

Professor Bernd Salzberger, Infektiologe am Uniklinikum Regensburg fände das sinnvoll. Er sagt, dass im letzten Jahr Kinder praktisch gar nicht betroffen waren von Corona-Infektionen. Das sei dann schon mit der erstmals in Großbritannien festgestellten Virusvariante anders gewesen. Und die Delta-Variante sein noch infektiöser für sie. Hinzu komme, dass jüngere Menschen viel mehr soziale Kontakte hätten als andere Altersgruppen, so Salzberger: "Und deswegen werden die Kinder in der nächsten Welle, in der vierten Welle eine größere Rolle spielen."

Impftempo zu langsam

Allerdings: Was das Impftempo angeht, ist der Arzt Bernd Salzberger pessimistischer als Mathematiker Tim Conrad:

"Dann müsste man wirklich bis runter auf die 20-Jährigen oder besser sogar, bis auf die Zwölfjährigen impfen, weil wir wissen, dass die Delta-Welle, das sehen wir in Israel, das sehen wir in England, vor allen Dingen bei den jungen Leuten unterwegs ist. Und das werden wir vermutlich jetzt einfach auch von der Menge der Impfdosen, von der Menge der Kapazität im Augenblick nicht mehr so schnell hinkriegen." Bernd Salzberger

Wichtig ist aus Salzbergers Sicht vor allem, dass Lehrer und Lehrerinnen zum Beginn des kommenden Schuljahres möglichst alle geimpft sind, dass die Testkonzepte funktionieren und bei steigenden Inzidenzen in Innenräumen Masken getragen werden.

Superspreader-Events verhindern

Mit Sorge blickte Salzberger auch auf Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft und den Reisebetrieb: "Ich glaube, wir müssen wirklich solche möglichen Superspreader-Events gerade im Bereich der jüngeren Leute unter 30 Jahren verhindern."

Er hofft auf einen Sommer, in dem sich alle vernünftig verhalten. Seine Stimmungslage: verhalten optimistisch: "Ich sehe mit einer gewissen Freude, dass die Inzidenz weiter fällt in Deutschland. Und dass die auch breit fällt. Ich sehe aber auch mit Sorge, dass Delta hochkommt und Delta sich verbreitet, und ich hoffe, dass wir das unter Kontrolle kriegen."