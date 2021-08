Vaccinul împotriva Covid-19 nu provoacă avorturi spontane

Vaccinarea și sarcina: un subiect care a generat mereu multe temeri și zvonuri, ceea ce e de înțeles. Firește că nicio femeie nu vrea ca protejarea sănătății ei să afecteze în vreun fel copilul nenăscut. La fel s-a întâmplat și în pandemia de coronavirus. Detectorul factual #Faktenfuchs BR24 a constatat că s-a răspândit afirmația potrivit căreia vaccinurile împotriva coronavirusului ar provoca pierderea sarcinii. În realitate, nu există indicii în acest sens.

O utilizatoare de Facebook afirmă: „S-a dovedit că vaccinarea Covid-19 duce la creșterea numărului de avorturi spontane”. O alta scrie: "Aruncați o privire asupra studiului britanic. Avorturile spontane s-au înmulțit“. Și un al treilea postează: „În SUA, rata avorturilor spontane a crescut cu 400 la sută”. Să fie oare ceva adevărat în aceste afirmații?

Niciun indiciu privind complicații

Conform stadiului actual al cercetărilor, răspunsul este: nu, nimic. Cifra de aproximativ 400% provine, pare-se, de la un site de dezinformare britanic. Acolo a apărut informația despre o creștere a numărului avorturilor spontane în urma vaccinării și afirmația că, la femeile vaccinate, acesta ar fi mai mare cu 366 la sută. Cifrele au fost preluate dintr-un raport al guvernului britanic, dar au fost interpretate greșit. Iar site-ul este cunoscut pentru faptul că propagă informații false.

Înainte de a intra în mai multe detalii despre ceea ce se află în spatele acestei afirmații false, ne-am propus să ne lămurim care este stadiul cercetărilor privitoare la efectele vaccinării asupra sarcinii.

Cât de sigure sunt vaccinurile anti-Covid-19 pentru femeile însărcinate?

Ce știm despre efectele pe care aceste vaccinuri le au asupra copilului nenăscut? În prezent nu sunt încă disponibile suficiente date din studii controlate. Din acest motiv, Comisia Permanentă de Vaccinare (Stiko) din Germania nu recomandă încă vaccinarea femeilor gravide.

Acest lucru nu înseamnă însă că Stiko le sfătuiește pe femeile însărcinate să nu se vaccineze - în această privință decizia este lăsată la libera alegere a fiecărei femei. Din punctul de vedere al unsprezece societăți profesionale de ginecologie din Germania, balanța înclină în favoarea vaccinării femeilor însărcinate (fără risc special de efecte secundare). Într-un comunicat de presă comun, experții se pronunță în favoarea vaccinării femeilor însărcinate cu vaccinuri ARNm, începând din al doilea trimestru.

Argumentele sunt următoarele: În urma observării sistematice a peste 5.000 de femei însărcinate, în perioada de după vaccinare, oamenii de știință din SUA nu au descoperit până acum nici măcar un indiciu că ar exista un risc crescut de complicații. Avorturile spontane, nașterile de copii morți și nașterile premature nu au fost mai frecvente la femeile însărcinate vaccinate decât la cele nevaccinate.

Evoluția Covid-19 la femeile gravide este adesea mai severă

Un argument în favoarea vaccinării este însă faptul că o infecție cu virusul Sars-CoV-2 este deseori mai gravă la femeile însărcinate. În caz de îmbolnăvire, acestea ajung de șase ori mai des la terapie intensivă și de 22 de ori mai des să fie ventilate, după cum argumentează societățile de ginecologie în comunicatul dat publicității.

O echipă de cercetători condusă de Nathalie Auger, de la Universitatea Montreal, a rezumat într-o meta-analiză experiența rezultată din 42 de studii observaționale, în cadrul cărora au fost evaluate 438.548 de femei gravide. Dintre acestea, 7.569 au fost infectate cu SARS-CoV-2. Odată cu infectarea - chiar și fără simptome ale bolii - riscul de toxemie gravidică, o complicație a sarcinii care pune viața în pericol, a crescut cu 33%. Nașterile premature și nașterile de copii morți au fost, de asemenea, mai frecvente la mamele infectate.

Pe scurt, se poate spune că, până în prezent, nu există suficiente date pentru a afirma într-un mod concludent ce riscuri posibile presupune vaccinarea în timpul sarcinii. Dar nu există indicii că vaccinul ar avea drept consecință mai multe avorturi spontane. Avorturile spontane nu au apărut până acum mai frecvent la femeile vaccinate decât la cele nevaccinate. În schimb, un meta-studiu la scară largă a concluzionat că riscul de naștere prematură și de naștere a unui copil mort este semnificativ mai mare în cazul infectării mamei cu Sars-CoV-2.

De unde au pornit informațiile false?

Cum ajung așadar utilizatorii rețelelor sociale să susțină că rata avorturilor spontane a crescut ca o consecință a vaccinării împotriva Covid-19? Așa cum s-a constatat deja în privința altor dezinformări, aceste speculații par să fi fost puse în circulație de pe portaluri de dezinformare în limba engleză.

Conform agenției de știri Reuters, care a efectuat o verificare a informațiilor, afirmația falsă provine de pe site-ul britanic de dezinformare "The Daily Expose". Site-ul atrăsese deja atenția înainte, din cauza unor știri false. Articolul este intitulat "Number of women to lose their unborn child after having the Covid Vaccine increases by 366% in just six weeks".

Articolul - și implicit cifra de creștere a numărului de avorturi spontane cu aproximativ 400% - a fost apoi distribuit pe diferite rețele sociale. Ca sursă a așa-zisei dezvăluiri, autorii articolului citează un raport săptămânal publicat de Autoritatea medicală de autorizare și reglementare a medicamentelor din Marea Britanie (MHRA), cu privire la reacțiile și efectele secundare raportate în urma vaccinurilor împotriva coronavirusului. Cifrele citate din acest raport sunt corecte - dar concluziile pe care autorii le trag sunt greșite, deoarece omit contextul, care este esențial.

Potrivit MHRA, între 9 decembrie 2020 și 24 ianuarie 2021 s-au produs în total șase avorturi spontane la femei care au fost vaccinate împotriva virusului Sars-Cov-2. Dacă în aceste cazuri există sau nu vreo legătură cu vaccinarea nu se știe. În următoarele șase săptămâni - din 24 ianuarie până în 7 martie - cifra a crescut la un total de 28 de avorturi spontane. Deci au fost cu 22 mai multe. Aceasta este o creștere aritmetică de 366%, în această privință autorii articolului au dreptate. Dar ei nu precizează raportul dintre acest număr și numărul total de femei vaccinate în această perioadă, care crescuse mult.

Un purtător de cuvânt al MHRA a explicat pentru Reuters că numărul total al persoanelor vaccinate cu prima doză a crescut în intervalul dintre cele două rapoarte de la 1.340.043 persoane la 4.322.791 persoane. Iar autoritatea estimează că numărul femeilor aflate la vârsta fertilă dintre cele vaccinate a crescut de la 665.424 la 2.146.866 în perioada respectivă - deci a devenit mai mult decât triplu.

Din raport nu reiese câte dintre aceste femei erau însărcinate în momentul vaccinării. Dar, având în vedere că aproximativ un sfert din numărul total al sarcinilor din Marea Britanie s-au încheiat cu un avort spontan încă înainte de pandemie, un număr total de 28 de avorturi spontane la peste două milioane de femei aflate la vârsta fertilă care au primit prima doză de vaccin era de așteptat din punctul de vedere al autorității - fără nicio legătură cu vaccinul. Rapoartele despre avorturile spontane care au avut loc în perioada de după vaccinare sunt verificate cu mare atenție, a declarat un purtător de cuvânt, dar până în prezent nu există „niciun tipar” care să indice un risc crescut.

Concluzie: Comisia Permanentă de Vaccinare nu recomandă în prezent vaccinarea anti-Covid-19 în cazul femeilor însărcinate, deoarece nu există încă studii controlate cu privire la aceasta. Prin urmare, decizia în favoarea sau împotriva vaccinării rămâne la latitudinea femeii însărcinate. Femeilor însărcinate care prezintă un risc crescut de evoluție severă sau de infectare li se va propune însă vaccinarea, după o consultație detaliată.

Unsprezece societăți de ginecologie germane le recomandă femeilor să se vaccineze. Decizia acestora se bazează pe faptul că analizele sistematice ale efectelor secundare la persoanele vaccinate din SUA nu ar fi furnizat la cele peste 5.000 de femei însărcinate vaccinate niciun indiciu al unei rate crescute de avorturi spontane. În schimb, mai multe studii au demonstrat că riscul de a dezvolta o formă gravă de Covid-19, de naștere prematură sau de naștere a unui copil mort la femeile însărcinată infectate cu coronavirus este crescut.

De unde provine așadar cifra de 400 la sută? Sursa s-a dovedit a fi un articol de pe un site de dezinformare britanic, distribuit de foarte multe ori pe rețelele sociale. Autorii acestuia menționează analiza efectuată de o autoritate britanică, cu privire la posibilele efecte secundare ale vaccinării, dar nu raportează creșterea la numărul mai mare de femei vaccinate - și ajung astfel la un rezultat eronat.