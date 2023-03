USA vs. China: Ein Krieg wäre eine "globale Katastrophe"

Nachdem Anfang Februar ein mutmaßlich chinesischer Spionageballon im Nordwesten der USA abgeschossen wurde, befinden sich die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China auf einem historischen Tiefpunkt. Dr. Angela Stanzel, Wissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Asien von der Stiftung Wissenschaft und Politik, und Prof. Dr. Hanns Maull, Politikwissenschaftler und Senior Fellow vom Mercator Institute for China Studies, zeigen im Interview mit BR24 für das neue "Possoch klärt"-Video (Video unten) auf, wie sich der Konflikt der beiden Weltmächte weiter entwickeln könnte.

BR24: Der Wettbewerb zwischen China und den USA gleicht immer mehr einem Wettrüsten. Wie muss man sich das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Ländern aktuell vorstellen?

Angela Stanzel: Aktuell würde ich sagen, dass China vielleicht in speziellen Bereichen langsam die Nase vorn hat, vor allem, wenn wir an bestimmte Militärtechnologien denken. Aber insgesamt würde ich sagen, haben die USA nach wie vor die Nase vorne. Dennoch ist es ein Konflikt auf Augenhöhe.

Hanns Maull: Ich denke auch, das ist ein Konflikt auf Augenhöhe. Wobei man sich schon auch klarmachen muss, was das genau besagt. Wir haben es mit zwei Supermächten zu tun, also wirklich nur zwei Supermächten in der Welt, die eine derart prominente Rolle spielen. Das heißt, alle anderen Mächte, zum Beispiel Russland, zum Beispiel Indien, zum Beispiel Japan, auch die Europäische Union - von Deutschland braucht man in diesem Zusammenhang gar nicht zu reden - sind vielleicht größere Mächte, aber keine Supermächte.

China und Taiwan: "Es geht um Demütigung"

BR24: Als Zentrum des Konflikts dieser beiden Supermächte kristallisiert sich das Süd- und Ostchinesische Meer mit Taiwan als Mittelpunkt heraus. Was ist an Taiwan so besonders?

Stanzel: Bei Taiwan geht es um das selbsterklärte, nationale Kerninteresse Chinas, nämlich die Wiedervereinigung mit Taiwan. Von der Kommunistischen Partei in China wird der Inselstaat als abtrünnige Provinz bezeichnet, die mit dem Mutterland wiedervereint werden muss. Das war immer schon das Ziel der Kommunistischen Partei Chinas. Aber kein chinesischer Präsident hat es jemals so deutlich formuliert wie Xi Jinping.

Maull: Bei Taiwan geht es aus Sicht der Volksrepublik China um die Wiedervereinigung eines Chinas, das durch westliche Kolonialmächte im Laufe der hundertjährigen Geschichte aufgeteilt worden ist. Es geht um Erniedrigung und um Demütigung. Das ist die Sichtweise aus der Perspektive Pekings. Dieses Jahrhundert der Demütigung, die Übergriffe der westlichen Kolonialmächte - heute stehen dafür dann die USA - haben eben dazu geführt, dass die Volksrepublik China ein noch nicht wiedervereinigter Staat ist.

Taiwan: "Es geht um die Dominanz der USA in Asien"

BR24: Für die USA spielt Taiwan allerdings eine genauso wichtige Rolle?

Maull: Die USA sind seit dem Zweiten Weltkrieg die dominante militärische, politische und wirtschaftliche Macht in diesem Raum in Ostasien, den China jetzt eben für sich in Anspruch nimmt. Und darum geht es jetzt unter anderem: Wer bekommt die Vorherrschaft in dieser Region? Und in diesem Zusammenhang ist auch die Frage der Zukunft Taiwans absolut elementar, absolut zentral. Taiwan spielt eine Schlüsselrolle in diesem Zusammenhang. Man könnte vielleicht etwas überspitzt sagen: Wer Taiwan auf seiner Seite hat oder Taiwan kontrolliert, der dominiert auch die Sicherheitsordnung, die regionale Ordnung in Ostasien.

Stanzel: Für die USA gibt es in Asien Pufferzonen. Das sind die sogenannte erste und zweite Inselkette. Das heißt, das sind Pufferzonen, die zwischen den USA und China stehen. Nehmen wir mal an - ich springe jetzt schon mal zum Ende sozusagen - China überfällt Taiwan und nimmt Taiwan ein. Dann fällt die erste Pufferzone, weil China dann im Stande wäre, dieses ganze Gebiet in Asien und eben auf dem Weg zu den USA zu kontrollieren. Das heißt nicht, dass China dann gleichzeitig imstande wäre, die USA zu überfallen. Aber das würde die Dominanz der USA in Asien beenden.