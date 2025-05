Trump kürzt Milliarden für Forschung benachteiligter Gruppen

Der Wunsch in einer freien, demokratischen Gesellschaft ist, dass jedes Kind die gleichen Chancen hat, seinen Traum zu verfolgen. Tatsache ist aber: Die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland lässt zu wünschen übrig. Das hat unter anderem der nationale Bundesbildungsbericht dieses Jahr wieder bestätigt. Fazit: Der individuelle Bildungserfolg in Deutschland hängt immer noch stark von der sozialen Herkunft ab.ifo-Studie - Bayern ist Schlusslicht bei der Bildungsgerechtigkeit / Brückenklassen - Nächstes Schuljahr gibt es sie in Bayern nicht mehr / Übertrittszeugnisse - Ideen gegen den Druck an Bayerns Grundschulen / Digitalisierung der Bildung - Bilanz nach fünf Jahren Digitalpakt / "Fürs Leben lernen" - Mehr Alltagskompetenzen im Schulunterricht?