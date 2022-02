Urlaub 2022 planen: So nutzen Sie Feiertage für mehr Urlaub

Vorplanung ist alles, um mit ihren Urlaubstagen möglichst viel freie Zeit am Stück rauszubekommen. Unter Berufstätigen sind besonders die Brückentage beliebt, um in einen Kurzurlaub zu starten. Wer das Rennen macht, hat letztendlich der Arbeitgeber zu entscheiden. Kein Arbeitnehmer hat das Recht, an seinem Wunschtermin freinehmen zu dürfen.

2022 gibt es wieder einige Brückentage

2022 gibt es einigen Stoff für Konflikte, denn immerhin vier Feiertage fallen auf einen Donnerstag oder Dienstag, sodass ein verlängertes Wochenende von vier Tagen lockt:

Heilige Drei Könige (6. Januar - Donnerstag)

Christi Himmelfahrt (26. Mai - Donnerstag)

Fronleichnam (16. Juni – Donnerstag)

Allerheiligen (1. November - Dienstag)

All diese Feiertage bilden zusammen das klassische Viertagewochenende, wenn Sie am Brückentag einen Tag Urlaub einreichen.

Drei Feiertage fallen aufs Wochenende

2022 fallen immerhin "nur" noch drei Feiertage auf das Wochenende. 2021 sind es immerhin fünf Tage. Und im Jahr 2023 sieht es dann ganz rosig aus - nur Neujahr ist an einem Sonntag.

Osterfeiertage nutzen - bis zu 16 Tage frei

Wie jedes Jahr kann man versuchen, die Wochen um fixe Feiertage herum - wie zum Beispiel Karfreitag und Ostermontag - Urlaub zu nehmen. Wer sich die vier Werktage vor Karfreitag sowie die vier Werktage nach Ostermontag frei nimmt, bekommt mit acht Urlaubstagen 16 Tage frei.

Wer nicht ganz so lange freimachen möchte: Wenn Sie nur vier Urlaubstage nehmen - vom 11. April bis zum 14. April oder vom 19. bis zum 22. April - schlagen Sie durch die Osterfeiertage mit vier Urlaubstagen immerhin neun freie Tage heraus. Nachteil für diejenigen, die unabhängig von den Schulferien sein wollen: Sie stecken dann mittendrin!

Christi Himmelfahrt und Pfingsten

Wie immer liegt Christi Himmelfahrt auf einem Donnerstag. Wenn Sie die Werktage vor und nach dem 26. Mai herum Urlaub nehmen, haben Sie mit vier Urlaubstagen neun Tage am Stück frei.

Wer einen längeren Urlaub plant, kann auch noch den Pfingstmontag am 06. Juni mit ins Boot holen. Vom 26. Mai bis zum 6. Juni haben Sie dann mit sechs Urlaubstagen doppelt solange frei.

Jede Menge verlängerter Wochenenden 2022

Auch Dreitage-Wochenenden bietet das Jahr 2022 einige. Da gibt es dann auch keinen Streit mit den Kollegen.

Die Feiertage Karfreitag (15. April), Ostermontag (18. April), Pfingstmontag (6. Juni), Mariä Himmelfahrt (Feiertag in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung) (15. August), Tag der Deutschen Einheit ( 03. Oktober) und der zweite Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) bescheren ohne weiteres Zutun ein Dreitagewochenende, denn sie liegen entweder auf einem Freitag oder Montag.

Schöne Bescherung: Weihnachten und Silvester 2022/2023

Die Weihnachtsfeiertage liegen 2022 wieder etwas günstiger - zumindest der zweite Feiertag liegt auf einem Montag. Neujahr 2023 ist wieder verschenkt, denn der 1. Januar fällt auf einen Sonntag. Da hilft nur Augen zu und durch. Die nächsten Jahre wird es dann ja wieder besser.

Die bayerischen Feiertage 2022 im Überblick