Urgetreide: Die Rückkehr von Emmer, Einkorn und Co.

Mit 3.000 Test-Brötchen aus alten Getreidesorten wollen Stuttgarter Wissenschaftler die Backeigenschaften von Dinkel, Emmer und Einkorn erforschen. "Urgetreide ist erst am Anfang, erforscht zu werden", so Agrarbiologe Friedrich Longin von der Universität Hohenheim. Auf Versuchsfeldern am Stadtrand wachsen derzeit je 150 Sorten des sogenannten Urkorns, insgesamt rund zwei Tonnen Getreide. Sie sollen später zu 500 sortenreinen Mehlen vermahlen werden.

Urgetreide wird bei Verbrauchern immer beliebter

In dem Feldversuch untersucht Longin, wie sich die Sorten im Anbau behaupten, welche Risiken dieser hat und für welche Produkte sich die eine oder andere Getreidesorte am besten eignet. Immer neue Züchtungen mit höheren Erträgen verdrängten die alten Landsorten. Das Wissen über sie ging verloren. Jahrelang hatten Longin und sein Team Saaten gesammelt und mühsam aufbereitet. Vor allem Emmer und Einkorn, aber auch Dinkel werden im Vergleich zum klassischen Brotweizen spärlich angebaut. Bei den Verbrauchern werden sie aber immer beliebter.

Was ist Urgetreide?

Urgetreide - dazu zählen zum Beispiel Kamut, Quinoa, Emmer, Einkorn oder Dinkel - wurden in Europa teilweise schon vor 10.000 Jahren angebaut. Dinkel ist allerdings nach wie vor das bekannteste und wohl beliebteste Urgetreide. Emmer, der auch Zweikorn genannt wird, ist bisher weniger bekannt. Die Körner dieses Spelzgetreides sind von einer festen Hülle eingeschlossen, die sie vor schädlichen Umwelteinflüssen schützt.