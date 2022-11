> Wissen > Unterwegs für das Leben: Helmut Raster transportiert Stammzellen

Unterwegs für das Leben: Helmut Raster transportiert Stammzellen

Seine Verantwortung ist riesig: Helmut Raster transportiert Stammzellen quer durch die Welt. So hilft der 65-Jährige aus dem Landkreis Regen, Leben zu retten. Egal wie weit die Reise geht – in spätestens 48 Stunden muss der Kurier am Ziel sein.