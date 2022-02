Untersuchung: Große Mängel bei der privaten Haustierhaltung

Ob Kaninchen, Hamster oder Maus - viele dieser gängigen Haustiere werden in Käfigen gehalten - oft gibt es noch sogenanntes Beschäftigungsmaterial, wie Laufräder oder Röhrensysteme dazu. Eine Untersuchung der Tiermedizinischen Fakultät der Uni München hat nun gezeigt, dass ein großer Teil der Heimtierausstattung ungeeignet ist.

Mängel beim Tierschutz und in der Kennzeichnung

Für die Untersuchung wurden 101 Laufrad-Modelle und 208 Heimtier-Käfige bewertet, die in Deutschland vertrieben werden. In beiden Fällen fielen mehr als 80 Prozent durch. Bei den Heuraufen-Modellen, die beispielsweise in der Kaninchenhaltung zum Einsatz kommen, war die Hälfte ungeeignet. Auch bei Artikeln, wie Gymnastikbällen, Geschirren oder Leinen gab es Tierschutzbedenken.

Bessere Kennzeichnung für den Verbraucher gefordert

Anna-Caroline Wöhr, Tierschutzbeauftragte der Tierärztlichen Fakultät der Uni München, sieht darüber hinaus deutliche Mängel bei der Kennzeichnung von Bestandteilen und der Verwendung von Heimtierzubehör: So müsse Haltern bei Kauf klar sein, welcher Käfig für einen Hamster geeignet sei. Hamster, so die Tierschutzbeauftragte, lebten zum Beispiel am liebsten alleine, wohingegen "Kaninchen sehr gesellige Tiere sind und immer mindestens zu zweit gehalten werden müssen." Daher schlägt Anna-Caroline Wöhr eine Tierwohl-Zertifizierung vor.