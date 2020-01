Universum dehnt sich schneller aus, als es theoretisch sollte

Am Anfang war es nichts, ein unendlich kleiner Punkt, dann kam vor knapp 14 Milliarden Jahren der Urknall und das Universum entstand. Und seither dehnt es sich aus, davon gehen Astrophysiker aus. Obwohl sie das ganze Universum natürlich nicht sehen können. Aber was sie beobachten können: Die Objekte, die wir untersuchen können, streben immer weiter auseinander. Je weiter sie entfernt sind, umso schneller.

Wie schnell dehnt sich das Universum aus?

Doch man weiß nicht genau, mit welcher Geschwindigkeit sich das Weltall ausdehnt. Danach forschen Astrophysiker seit Jahrzehnten mit unterschiedlichen Methoden, auf der Suche nach einem bestimmten Wert: der Hubble-Konstanten H0. Diese physikalische Konstante soll die Ausdehnungsrate des Universums angeben. Wie jede Konstante muss sie zunächst genau gemessen werden. Das ist aber gar nicht so einfach.

Denn um zu wissen, wie schnell sich ein Objekt von uns fort bewegt, müsste man ja zunächst wissen, wie weit es überhaupt entfernt ist. Hinfliegen und dabei die Entfernung messen, ist keine Lösung im Weltall: Schon der nächstgelegene Stern Proxima Centauri ist so weit von uns weg, dass wir das nicht schaffen: mehr als vier Lichtjahre oder über vierzig Billionen Kilometer.

Wie weit ist ein Objekt im All entfernt?

Was wir messen können ist, wie hell ein Objekt ist. Wenn Sie nachts zum Sternenhimmel schauen, dann sind auch die Sterne unterschiedlich hell. Aber helle Sterne sind nicht zwangsläufig besonders nah, dunklere nicht unbedingt weiter weg. Manche Sterne sind gigantische Sonnen, andere nur kleine Funzeln. Wenn Sie nachts auf der Landstraße ein schwaches Licht sehen, wissen Sie zunächst auch nicht, ob es sich dabei um die trübe Taschenlampe eines nahen Fußgängers oder den hellen Scheinwerfer eines weit entfernten Autos handelt. Doch im Weltall gibt es zum Glück ein paar Objekte, die Forschern beim Messen von Entfernungen helfen.

Entfernungsmarker im Universum

Eine Methode, um die Ausdehnung des Universums und damit die Hubble-Konstante zu messen, ist die Beobachtung von sogenannten Standardkerzen im Weltall. Stellen Sie sich eine 45-Watt-Glühbirne vor, die in einem ganz bestimmten Takt blinkt. Egal, wie weit sie weg ist, am Blinken werden Sie sie immer erkennen und ausrechnen können, wie weit sie weg sein muss, wenn ihr Licht gerade nur noch soundso stark ist. Im Weltall machen das Cepheiden-Sterne und Supernovae vom Typ 1A (auch: H0-Supernovae). Bei diesen wissen Astrophysiker genau, wie hell sie in absoluten Werten sind, und können damit auch große Entfernungen im Weltall sehr exakt vermessen.

Um die Hubble-Konstante zu bestimmen, haben Forscher in den vergangenen Jahren rund 600 Cepheiden und über 250 H0-Supernovae untersucht und kamen für die Ausdehnungsrate des Universums auf einen Wert von 73 Kilometern pro Sekunde und pro Megaparsec Entfernung (ein Parsec entspricht etwa 3,26 Lichtjahren, ein Megaparsec also 3,26 Millionen Lichtjahren). Das ist in Relation zur Entfernung sehr, sehr wenig - und daher eben so schwer zu messen. Deshalb kamen andere Untersuchungen auch zu anderen Werten.