Uni Würzburg und Uni Dresden starten Projekt zur Quantenmaterie

Die Würzburger Julius-Maximilians-Universität und die Technische Universität Dresden geben den offiziellen Startschuss für eine Kooperation zur Erforschung der Quantenmaterie. "Exzellenz-Cluster ct.qmat", heißt das Projekt. Es startet mit einer gemeinsamen Feier im Fürstensaal der Residenz. Bis Ende 2025 fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung die beiden Physik-Teams aus Würzburg und Dresden mit 42 Millionen Euro. Ziel des Projekts ist es, durch Grundlagenforschung neue Materialien aus Quantenmaterie bereit für die technologische Anwendung zu machen – in der Informationsverarbeitung, der Energieversorgung oder der Medizintechnik.

Zukunftstechnologie Quantencomputer

Ein Bereich, für den sich die Wissenschaftler neue Erkenntnisse erhoffen, ist zum Beispiel die Entwicklung sogenannter Quantencomputer. Sie sollen Daten effizienter und deutlich schneller verarbeiten können, als bisherige Rechner. Forscher, Anwender und Industrie erhoffen sich von diesen neuen Computern einen "Quantensprung" – etwa bei der Entwicklung neuer Medikamente oder bei der Verschlüsselung von Informationen. In dem gemeinsamen Forschungsprojekt werden mehr als 200 Wissenschaftler an beiden Standorten arbeiten, sagt Thorsten Feichtner vom Lehrstuhl für experimentelle Physik an der Uni Würzburg.

Projekt vereint verschiedene Disziplinen

Im Projekt arbeiten Physiker, Chemiker und Materialwissenschafter zusammen. Thorsten Feichtner ist Geschäftsführer des Projekts an der Uni Würzburg. Er freut sich auf den offiziellen Start: "Mit Hilfe unserer Forschung könnten wir vielleicht eines Tages zum Beispiel die Plattform für das Quanten-Computing liefern. Unsere Forschung hat extrem vielversprechende Ansätze, aber sicher ist noch nichts. Wir sind sehr gespannt, was da kommt." Der Antrag auf den Verbund-Exzellenzcluster "ct.qmat" wurde Ende September 2018 bewilligt. "ct.qmat" steht für "Complexity and Topology in Quantum Matter" – übersetzt: "Komplexität und Topologie in Quantenmaterialien".

Universitäten wollen Kräfte bündeln

Überlegungen zur Einrichtung von Forschungsclustern über Quantenmaterialien gab es Ende 2015 unabhängig voneinander in beiden Universitäten. Die Idee, Kompetenzen zu bündeln und einen gemeinsamen Antrag zu stellen, entstand im Frühjahr 2016. Mit dem Projekt wollen die beiden Unis ein weltweit führendes Zentrum für die Erforschung von Quantenmaterialien schaffen. Die Forschungsschwerpunkte ergänzen sich: Beispielsweise ist Dresden ein Zentrum für die Erforschung von Quantenmagnetismus, während Würzburg auf dem Gebiet der grundlegenden Halbleiterforschung aktiv ist.