Uni Würzburg: Startup beschichtet Oberflächen gegen Bakterien

Eine Technik, um Kunststoffoberflächen zu beschichten und sie dadurch frei von Bakterien zu halten: Das ist die Idee des Startups Flux Polymers. Damit können einer Mitteilung der Uni Würzburg zufolge unter anderem Kliniken und Arztpraxen ihre Geräte steril halten. Die Finanzierung der Idee steht offenbar schon: Das Startup mit Wurzeln an der Würzburger Uni habe einen Investor gefunden und könne nun das operative Geschäft aufnehmen.

Erleichterung der alltäglichen Arbeit in Arztpraxen

In Kliniken und Arztpraxen ist es enorm wichtig, mit sterilen Geräten zu arbeiten und generell einen hohen Hygienestandard zu gewährleisten. Für diesen medizinischen, aber auch für andere Bereiche biete das neue Unternehmen eine innovative und simple Lösung für bessere Hygiene an. "Unser einfaches Verfahren macht Kunststoffoberflächen in wenigen Minuten antibakteriell", sagt Geschäftsführerin Anita Luxenhofer.

Wirkung durch rein physikalischen Effekt

Die Idee: Die Firma produziert ein Polymer, das durch Sprühen oder Eintauchen auf die Oberflächen aufgebracht und anschließend durch eine kurze UV-Beleuchtung dauerhaft fixiert wird. Die patentierte Beschichtung verhindere, dass sich Bakterien an den Kunststoffoberflächen anheften können. Die antibakterielle Wirkung basiere auf einem rein physikalischen Effekt. Toxische Substanzen, die Bakterien womöglich resistent machen, könnten aus der Beschichtung nicht freigesetzt werden. Die Firma selbst ist von den Vorteilen überzeugt. Das Verfahren sei schnell, kosteneffizient und verändere weder die Optik noch die Haptik des beschichteten Materials.

Wurzeln an der Fakultät für Chemie am Röntgenring

Ins Leben gerufen wurde Flux Polymers im Jahr 2014 von Professor Robert Luxenhofer am Lehrstuhl für Chemische Technologie der Materialsynthese der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU). In seinen ersten Jahren wurde das Projekt durch Gründungsstipendien aus den Programmen EXIST (Bundeswirtschaftsministerium) und Flügge (Bayerisches Wirtschaftsministerium) gefördert. Heute sitzt das Unternehmen in Mainz.