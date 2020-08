Unbewusster Rassismus

Die meisten Menschen weisen den Vorwurf des Rassismus schnell von sich. Allerdings wird unsere Wahrnehmung von Menschen mit Migrationshintergrund durch die Bilder beeinflusst, die unsere Gesellschaft produziert und die sind im Zweifel nicht positiv: Nicht-Weiße Menschen werden sehr oft in einem problembehafteten Kontext dargestellt: Sei es als Geflüchtete, Kriminelle, Hilfsbedürftige oder als Gefahr. „Wenn dann noch hinzukommt, dass man wenig Kontakt zu dieser Bevölkerungsgruppe hat, dann entstehen durch diese Bilder Vorurteile“, sagt der Marburger Sozialpsychologie Ulrich Wagner. Das sehe man daran, dass gerade in den Gegenden, wo besonders wenige Migranten leben, die Vorurteile besonders ausgeprägt seien.

Dieser unbewusste Rassismus oder auch implicit bias genannt, gehört zu Prozessen, die unserem Gehirn die Arbeit erleichtern. So werden Assoziationen zwischen verschiedenen Dingen hergestellt, um schnell Entscheidungen treffen zu können. Das sogenannte schnelle Denken trifft Urteile auf Grundlage unbewusster positiver oder negativer Bewertungen, die wir irgendwann in unserem Leben abgespeichert haben.

"Implizite Assoziationstest" (IAT)

An der University of Washington in Seattle hat 1998 ein Forscherteam einen Test entwickelt, um diesen unterbewussten Rassismus sichtbar zu machen: Versuchspersonen wurden abwechselnd Fotos von Schwarzen und Weißen Menschen, sowie negative und positive Begriffe gezeigt. Die Aufgabe war zuerst bei schwarzen Menschen und positiven Worten nach rechts zu klicken und bei weißen Menschen und negativen Worten nach links. Dann wurde getauscht. Die Tasten sollten so schnell wie möglich gedrückt werden, um bewusstes Nachdenken auszuschließen. So kann man feststellen, mit welcher Hautfarbe man eher positive oder negative Attribute assoziiert.

Viele assoziieren mit heller Haut Positives

Zwar ist dieser "Implizite Assoziationstest" (IAT) nicht über alle Zweifel erhaben. Allerdings deuten mehrere Studien darauf hin, dass Weiße aber auch zum Teil schwarze Menschen mit heller Haut eher positive und mit dunkler Haut eher negative Begriffe verbinden. Die Fähigkeit in Kategorien zu denken, entwickeln Kinder bereits im Alter von vier bis fünf Jahren. Im Gehirn bilden sich dabei Strukturen aus, die später mit Vorurteilen gefüllt werden können. Das Problem: Vorurteile bestätigen sich immer wieder selbst. „Was mit unseren Vorstellungen zusammenpasst, sehen wir schneller, gewichten wir stärker und glauben wir eher“, so Wagner. Besonders bei Stress oder Angst bedient sich das Gehirn unsere Vorurteile.

Vorurteile passen sich der Gesellschaft an

Mögliche Konsequenz: Die Frau mit Kopftuch bewirbt sich auf eine Wohnung. Bekommt sie aber nicht. Das unbewusste Vorurteil des Vermieters: Muslimas sind keine zuverlässigen Mieter. Allerdings ist sich der Vermieter sich gar nicht bewusst, dass die eigenen rassistischen Vorurteile eine Rolle spielen. Das kann so weit gehen, dass Vorurteile zu selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Nicht-Weiße Personen werden immer wieder mit negativen Erwartungen konfrontiert. Das kann dazu führen, dass sie ihr Verhalten den Erwartungen anpassen und werden dann mit noch mehr negativen Bildern konfrontiert. Ein Teufelskreis.

Aber: Vorurteile sind nicht in Stein gemeißelt. Sie ändern sich, sobald sich die Gesellschaft ändert. Zum Beispiel gab es früher gegenüber Dicken das Vorurteil sie seien reich und heute denkt man sie seien faul. Wir werden Vorurteile nicht los, können aber lernen mit Ihnen umzugehen. Ein Teil der Lösung ist, sich ich über die eigenen unbewussten Vorurteile klarwerden, um dann zwar nicht vorurteilsfrei, sondern vorurteilsbewusst zu handeln.