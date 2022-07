UN-Bericht: Weltbevölkerung wächst immer langsamer

Zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnung durch die Vereinten Nationen im Jahr 1950 ist die Wachstumsrate der Weltbevölkerung unter ein Prozent pro Jahr gesunken. Aktuell liege sie nur noch bei 0,8 Prozent, teilte die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) in Hannover mit. Wegen der Coronapandemie sei außerdem die Lebenserwartung im Jahr 2021 auf 71 Jahre gesunken - 2019 habe sie noch bei 72,8 Jahren gelegen.

In absoluten Zahlen wächst weltweite Bevölkerung

Beides bedeutet jedoch laut der Stiftung keine Trendumkehr in Sachen Bevölkerungswachstum. In absoluten Zahlen nehme die Weltbevölkerung weiter zu. Momentan lebten 7.977.000.000 Menschen auf der Erde, teilte die Stiftung weiter mit. Voraussichtlich am 15. November dieses Jahres werde die Schwelle von acht Milliarden erreicht. Die Weltbevölkerung wächst aktuell um etwa 66 Millionen Menschen pro Jahr, das sind 180.000 Menschen pro Tag. Laut der aktuellsten Prognosen wird das Bevölkerungswachstum in den 2080er-Jahren mit etwa 10,4 Milliarden Menschen seinen Höhepunkt erreichen.