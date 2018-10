Neues Umweltsiegel "Der grüne Knopf"

Textil-Siegel

Die strengsten und unabhängigsten Textil-Siegel auf dem Markt sind laut der Umweltschutzorganisation Greenpeace IVN Best, GOTS und Made in Green von Oeko-Tex. Bei großen Kleiderketten in Fußgängerzonen oder in Shoppingmalls findet man Kleidung mit nachhaltigen Textil-Siegeln allerdings eher selten. Einen Überblick über die Umweltzeichen und ihre Vorgaben finden Sie auf diesen Seiten: