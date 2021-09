Umstrittenes Gesetz: 30 Jahre Embryonenschutz

Als das Embryonenschutzgesetz 1991 unter Helmut Kohl in Kraft trat, war es vielen nicht streng genug – heute dagegen kritisieren es nicht nur führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als veraltet. Etwa weil Forscher in Deutschland wegen der Gesetzeslage auf Forschungsergebnisse aus dem Ausland angewiesen sind.

Über die Rolle von Stammzellen bei der Entwicklung neuer Therapien gegen Diabetes oder Herzinfarkt können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland kaum forschen, weil Studien an menschlichen Embryonen außerhalb des Körpers verboten sind. Die Wissenschaftler der Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, fordern nun eine Neubewertung, vor dem Hintergrund neuer medizinischer Technologien, aber auch aus ethischen Gründen.

Riesiger Medienrummel bei erstem Retortenbaby

Nötig wurde das Embryonenschutzgesetz, weil es Ende der 1970er-Jahre rasante Entwicklungen in der Reproduktionsmedizin gab. Am 25. Juli 1978 wird Großbritannien das erste Retortenbaby geboren. Der Medienrummel ist riesig, bei der Kaiserschnitt-Geburt des Mädchens laufen die Kameras mit. Die Ärzte wollen beweisen: Die Befruchtung außerhalb des menschlichen Körpers hat dem Kind nicht geschadet. Andere Ärzte, auch in Deutschland, machen es den britischen Forschern nach. Das erste deutsche Baby, das im Reagenzglas gezeugt wurde, wird 1982 in Erlangen geboren. Die neue In-vitro-Methode wirft viele ethische Fragen auf. Was soll mit den überzähligen Embryonen geschehen, die bei der künstlichen Befruchtung entstehen? Was, wenn man den künstlich erzeugten Embryo nicht der Eizellengeberin, sondern einer anderen Frau einsetzt?

Sehnlicher Wunsch nach eigenem Kind

Am 24. Oktober 1990 diskutiert der Bundestag in Bonn den Entwurf zu einem Embryonenschutzgesetz. Die schier unbegrenzten Möglichkeiten der Wissenschaft sollen gesetzlich geregelt werden. Die meisten Politikerinnen und Politiker stehen der Reproduktionsmedizin zu diesem Zeitpunkt kritisch gegenüber. Die SPD-Abgeordnete Herta Däubler-Gmelin sagte damals:

"Wir waren uns im Klaren, dass es eine Menge Gefahren und Risiken gibt, die wir nicht in Kauf nehmen wollen. Es kann ein Einfallstor für die Konstruktion neuer Menschen bedeuten, wenn wir nicht aufpassen. Also für die Erschaffung eines Homunkulus, den wir ja schon seit Goethe kennen, der aber jetzt in die Reichweite des technisch Machbaren kommt."

Selbst Politiker der Regierungsparteien, die den Gesetzentwurf in Gang gebracht hatten, grenzen sich persönlich von ihm ab, so wie der CDU-Abgeordnete Heinrich Seesing:

"Ich möchte auch nochmals auf den Zwiespalt hinweisen, in dem ich mich selbst, und wohl viele andere befinden. Auf der einen Seite lehne ich für mich all diese Praktiken der Fortpflanzungsmedizin aus Gewissensgründen ab, die natürlich von meinen religiösen Überzeugungen geprägt sind. Auf der anderen Seite sehe ich mich aber außerstande, von anderen Menschen dieselbe Einstellung zu verlangen. Und ganz besonders gilt das für die Frauen, die sich nichts sehnlicher wünschen als ein eigenes Kind."

Schließlich verabschiedet der Bundestag mit den Stimmen von CDU/CSU und FDP das Embryonenschutzgesetz, das 1991 in Kraft tritt. Unter anderem verbietet es Manipulationen am menschlichen Erbgut, die Verwendung von Embryonen zu Forschungszwecken sowie die Leihmutterschaft.

Embryonen als Ersatzteillager?

10 Jahre später, am 20. Dezember 2000, wird in Großbritannien ein Gesetz erlassen, dass das Klonen von embryonalen Stammzellen zu Therapiezwecken erlaubt. In Deutschland regt sich heftiger Widerstand, Kritiker in Politik, Wissenschaft und Kirchen sprechen von einem "ethischen Dammbruch und einer Perversion des Denkens", berichtet damals die Tagesschau. Mit der Menschenwürde sei es nicht vereinbar, "Embryonen als Ersatzteillager zu erzeugen".

Bundeskanzler Gerhard Schröder zeigt sich offener gegenüber dem britischen Vorstoß: In einem Zeitungsinterview spricht er sich gegen "ideologische Scheuklappen in der Genforschung" aus.

Bischöfe gegen Präimplantationsdiagnostik

Die deutschen Bischöfe machen ihre Position Anfang März 2001 mit einer 12-seitigen Erklärung deutlich, sie trägt den Titel "Der Mensch, sein eigener Schöpfer? Zu Fragen von Gentechnik und Biomedizin". Darin sprechen sie sich gegen das Klonen von Stammzellen sowie gegen die Präimplantationsdiagnostik, also die gezielte Auswahl von Embryonen nach einer künstlichen Befruchtung, aus.

Weitere zwei Jahre später, am 30. Januar 2002, stimmt der Deutsche Bundestag für den Import embryonaler Stammzellen aus dem Ausland, unter strengen Auflagen. Diese Neuerung soll verhindern, dass die deutsche Stammzellenforschung im internationalen Vergleich hinterherhinkt. Im Juli 2011 diskutiert der Deutsche Bundestag erneut über das Embryonenschutzgesetz. Grund dafür ist eine Entscheidung des europäischen Gerichtshofes, die das Gesetz im Hinblick auf die Präimplantationsdiagnostik, kurz PID, als nicht eindeutig einstuft.

Abtreibung statt Präimplantationsdiagnostik?

Ein neuer Paragraph muss her – einige Politikerinnen sehen darin eine Chance, das alte Gesetz zu modernisieren. Zum Beispiel Ulrike Flach von der FDP:

"Ein Gesetzgeber, der eine Frau zwingt, zur Abwendung einer schweren Erbkrankheit in eine Abtreibung hineinzugehen, also eine weitaus gefährlichere Maßnahme, die sie dann erdulden muss, als wenn es notwendig wäre, wenn wir die PID hätten, wird deshalb vor dem Verfassungsgericht scheitern."

Wolfgang Zöllner von der CSU, der als Patientenbeauftragter der Bundesregierung viel Kontakt mit Schwerkranken hat, setzt dagegen: "Glauben Sie mir bitte: Nie in meinem Leben habe ich zufriedenere Menschen kennenlernen dürfen, die fest im Leben stehen, nicht trotz der besonderen Herausforderung, sondern gerade deswegen."

Ungerecht: Samenspende erlaubt, Eizellenspende verboten

Die Abgeordneten einigen sich schließlich darauf, die Präimplantationsdiagnostik in engen Grenzen zuzulassen. Wenn zum Beispiel aufgrund der genetischen Veranlagung der Eltern eine schwerwiegende Erbkrankheit beim Kind oder eine Tot- oder Fehlgeburt wahrscheinlich sind.

Am 11. Juni 2019 fordert die nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina ein zeitgemäßes Fortpflanzungsmedizingesetz. Das alte Embryonenschutzgesetz passe weder zu den Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin, noch zum Lebensgefühl der Gesellschaft. In ihrer Stellungnahme mahnen die Wissenschaftler unter anderem die dem Gesetz immanenten Geschlechterungerechtigkeit an:

"Die Samenspende ist in Deutschland erlaubt, die Eizellspende verboten. Während also infertile Männer mithilfe einer Keimzellspende eine Familie gründen können, ist dies Frauen, die etwa infolge einer Krebserkrankung keine eigenen Eizellen mehr bilden können, verwehrt. Diese Ungleichbehandlung lässt sich schwerlich rechtfertigen." Stellungnahme Leopoldina

Über den Vorstoß der Leopoldina wird bis heute diskutiert. Erst im Mai dieses Jahres haben die Wissenschaftler noch einmal die Dringlichkeit betont. Eine Neuerung des Gesetzes gibt es bislang nicht.

