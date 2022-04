Ukraine vs. Russland: Wie endet der Krieg? Possoch klärt!

Russland: Strategische und militärische Fehler?

In den vergangenen Wochen haben sich russische Truppen nach ersten Vorstößen doch wieder aus dem Norden des Landes zurückgezogen. Hanna Notte vom James Martin Center for Nonproliferation Studies in Berlin forscht zu Rüstungskontroll- und Sicherheitsfragen, die Russland, den Nahen Osten und deren Überschneidungen betreffen, sowie zu den Auswirkungen dieser auf die Politik Europas und der USA. Dass Russland in diesem Krieg die gesamte Ukraine erobert, sieht sie – zum jetzigen Stand – als sehr unwahrscheinlich an.

"Russland hat in den ersten Wochen extreme Verluste verzeichnet, Fehler begangen also. Es gab zu viele Angriffsachsen in diesem Anfangskrieg, Versorgungsprobleme, logistische Probleme. Die Koordination der russischen Streitkräfte ist nicht gut gelaufen." Hanna Notte, Russlandexpertin

Russland habe schlicht keinen so hochintensiven Krieg in der Ukraine erwartet, erklärt Notte.