Ukraine-Krieg: Ist Deutschland zu zögerlich?

Kritik von EVP-Chef Tusk an Deutschlands zögerlicher Haltung

Der Pole Donald Tusk, ehemaliger Präsident des Europäischen Rates und inzwischen Präsident der Europäischen Volkspartei, hat jüngst auf Twitter Deutschlands Politik in Zeiten des Krieges kritisiert: "Sollte die Erinnerung an den Völkermord der Nazis nicht dazu führen, der Ukraine zu helfen?" Das sei Deutschlands politische und moralische Verpflichtung, schrieb der EVP-Chef. Deutschlands Zögern betrifft vor allem zwei Bereiche: Energie-Embargo und Waffenlieferungen.

Ein Gasembargo Russlands würde neben Deutschland Ungarn, Österreich und Italien besonders hart treffen. Sie gehören mit den Niederlanden – die wiederum viel Öl von Russland importieren – zu den Ländern, die sich bislang eher gegen harte Sanktionen im Energiebereich aussprechen. Der Grund: Ein solches Embargo führt zu höheren Energiepreisen und würde die Wirtschaft belasten. Italien hat jedoch bereits signalisiert, sich einem Embargo gegen russisches Gas anzuschließen, sollte das Morden von russischer Seite weitergehen.

Schwere Waffen für die Ukraine?

Beim Thema Waffenlieferungen hat Deutschland seine komplette Verweigerungshaltung bereits aufgegeben. Waren zunächst nur Helme für die Bundesregierung in Ordnung, hat sie inzwischen bereits leichte Waffen geliefert, unter anderem Luftabwehrraketen, Panzerfäuste und Maschinengewehre. Schwere Waffen wie Kampfpanzer, Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe oder Artilleriegeschütze waren noch nicht dabei.

Während sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) für die Lieferung von schwerem Kriegsgerät ausspricht, ist ihr Chef, Kanzler Scholz, erneut zögerlich und will "keine Alleingänge". Alles brauche den Konsens der NATO bzw. der EU, sagt er.

Ehemaliger Merkel-Berater: Schwere Waffen könnten "Weg in Dritten Weltkrieg" sein

Der ehemalige militärpolitische Berater von Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich gegen die Lieferung von schweren Waffen ausgesprochen. Brigadegeneral a.D. Erich Vad sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass solche Lieferungen potenziell ein "Weg in den Dritten Weltkrieg" sein könnten. Dass Olaf Scholz sein Zögern ebenso verargumentieren könnte, hält Sicherheitsexperte Loss für möglich. Dann wiederum sollte Scholz dieses Abwägen öffentlich machen, sagt Loss und fügt zum Vergleich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an. Dieser würde bei seinen zahlreichen Auftritten in Interviews und Talkshows sein Abwägen und Ringen mit Entscheidungen transparent machen.