Wirtschaftsweise: "Alte Weltordnung in Frage gestellt"

Gasembargo ist "schwierige Abwägung"

Possoch: Mit einem Embargo gegen russisches Gas könnte man Russland noch einmal deutlich treffen. Ist das eine realistische Option bei weiteren Sanktionen?

Grimm: Wenn wir jetzt unmittelbar auf russische Energieträger vollumfänglich verzichten müssten, dann würden wir in eine Rezession rutschen. Das wäre ein massiver Wirtschaftseinbruch. Jetzt ist die Frage: Was könnte uns das nützen? Natürlich würde das bedeuten, dass Russland die Zahlungen, die aus den Exporten resultieren – das sind 20 Milliarden Euro seit Kriegsbeginn – nicht mehr einnehmen könnte. Das wiederum würde die Möglichkeit für Russland, seine Wirtschaft am Laufen zu halten und dann am Ende auch den Krieg am Laufen zu halten, massiv einschränken. Das ist eine sehr, sehr schwierige Abwägung.

Funktioniert das deutsche Wirtschaftsmodell noch?

Possoch: Die Abhängigkeit Deutschlands vom russischen Gas ist gewaltig. Stellt der Ukraine-Krieg unser deutsches Wirtschaftsmodell langfristig in Frage?

Grimm: Ja, natürlich: Die alte Weltordnung ist durch den Angriff Russlands auf die Ukraine in Frage gestellt worden. Es gab ganz deutlich eine Zeitenwende, die sich auch schon länger abgezeichnet hat. Wir haben bisher unsere Energieversorgung sehr stark von Russland abhängig gemacht. Unsere Handelspolitik, also unsere Wirtschaft, lebt aktuell davon, dass wir viel in den asiatischen Raum, insbesondere nach China exportieren. Da müssen wir uns neu aufstellen. Wir müssen mehr auf eine Sicherheitsordnung achten, die uns auch robust macht mit Blick auf diese Abhängigkeiten und wir müssen vor allem die Abhängigkeiten reduzieren.

Können erneuerbare Energien profitieren?

Possoch: Könnte hiervon in Deutschland der Umstieg auf erneuerbare Energien profitieren?

Grimm: Wir hatten verschiedene Transformationsprozesse ja schon so angelegt, dass wir in der Industrie, der Schwerindustrie zum Beispiel, Gas, Öl und Kohle durch erneuerbare Energieträger wie Wasserstoff ersetzen. Das müssen wir jetzt viel schneller machen. Das wird uns aber ohne die Brückentechnologie Gas vor riesige Herausforderungen stellen. Dennoch liegt darin eine große Chance: Wir werden dadurch schneller im großen Umfang erneuerbare Energien haben und russische Energieträger ersetzen können.

Possoch: Danke für das Gespräch.