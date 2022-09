Ukraine-Krieg: "Russlands Abhängigkeit von China ist gewachsen"

Wladimir Putins Teilmobilmachung führt zu einer neuen Eskalationsstufe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Gleichzeitig bleibt China weiterhin einer von Russlands wichtigsten Wirtschaftspartnern.

Sebastian Hoppe, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin und Experte für russisch-chinesische Beziehungen, erklärt im Interview mit BR24, wie die Beziehung zwischen Russland und China einzuordnen ist und inwieweit China Einfluss auf das weitere Handeln Putins haben könnte.

BR24: Wie ist die Beziehung zwischen Russland und China grundsätzlich einzuschätzen?

Sebastian Hoppe: Wenn man eine ganz lange historische Perspektive einnimmt, dann sind die russisch-chinesischen Beziehungen derzeit so gut wie zu wenigen Zeitpunkten in den vergangenen hunderten von Jahren. Das kann man schon so sagen. Es ist im Prinzip so, dass man seit dem Zerfall der Sowjetunion immer so eine leichte lineare Verbesserung der Beziehung hatte. Das ging schon los mit Gorbatschow und Jelzin. Man hat ja immer so eine Rhetorik, dass man doch jetzt die neuen Möglichkeiten nutzen könne, die sich ergeben, und man eine neue Beziehung starten und die Wirtschaftsbeziehungen intensivieren möchte. So richtig an Fahrt gewonnen haben aber die russisch-chinesischen Beziehungen tatsächlich dann seit der dritten Amtszeit von Waldimir Putin und mit Xi Jinpings Amtsantritt, also 2012. Seitdem hat man zwei Projekte, die sich international hervorragend ergänzen. Zum einen diese nationalistischen, konservativen Untertöne bei Putin seit 2012 und zum anderen das Projekt in China, nämlich das Wiederaufblühen der Nation.

Russlands weltpolitischer Anspruch im Vergleich zu China "eher regional"

BR24: Welches weltpolitische Ziel verfolgt China?

Hoppe: Wenn man sich die Rhetorik der chinesischen Führung anschaut, so geht es China tatsächlich darum, global - das ist der Anspruch - so etwas wie eine Hegemonie zu errichten. Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass man andere Länder einnimmt, also militärisch gegen sie vorgeht. Aber das ist die Vorstellung, nämlich dass sich das chinesische Modell in gewisser Form globalisiert. Was genau das chinesische Modell ist, bleibt dabei immer ambivalent.

BR24: Das russische Modell unterscheidet sich hierbei aber oder?

Hoppe: Bei Russland haben wir in den letzten 10 bis 15 Jahren auch beobachtet, dass russische Unternehmen globale Ambitionen entwickelt haben. Aber es ist nicht so, dass der russische Staat jetzt sagt, er möchte in der Wirtschaft von Afrika oder Lateinamerika eine prägende Rolle einnehmen, sondern das sind sehr selektive Sachen. Also Russlands Anspruch, würde ich sagen, ist eher ein regionaler. Die Forderung von Putin ist ja eine Umgestaltung der europäischen Sicherheitsarchitektur.

