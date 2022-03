Ukraine-Krieg: “Putin hat den Konflikt verloren”

Possoch: Kann das Putin tatsächlich noch gelingen?

Jäger: Es ist im Krieg häufig so: Es kommt anders, als man denkt. Und das, was jetzt geschehen ist, ist eine Reaktion auf den Krieg, mit der Präsident Putin nicht gerechnet hat. Er hat nicht damit gerechnet, dass sich die Amerikaner so stark in Europa engagieren. Er hat nicht damit gerechnet, dass die EU so einig ist. Er hat vielmehr gedacht: Entweder Ungarn oder Deutschland, irgendeiner wird da ja wohl ausscheren und seine Sonderinteressen haben. Die wurden aber alle zurückgestellt zugunsten der Einigkeit. Außerdem hat Putin nicht damit gerechnet, dass die Abschreckung an der Ostgrenze der NATO funktioniert. Und er hat vor allem nicht damit gerechnet, dass die Ukraine solch einen Widerstand leistet. Insofern hat er seine weiterreichenden Ziele inzwischen in weite Ferne gerückt.

Wie rational handelt Putin?

Possoch: Handelt Putin aktuell überhaupt noch rational?

Jäger: Als politischer Akteur müssen wir davon ausgehen, dass er rational handelt. Oder wir müssen die Nero-These nehmen. Jemand, dem alles egal ist, der Rom niederbrennen will, wenn er nicht bekommt, was er will. Wenn er rational ist, dann machen all diese Eskalationen einen gewissen Sinn. Wenn er etwa die Atomkräfte in erhöhter Alarmbereitschaft versetzt. Das ist ein Signal an den Westen: Glaubt mir, ich gehe die Eskalation mit. Oder wenn er sagt: Die Sanktionen, die sind uns egal. Wir sind darauf vorbereitet. Um zu zeigen: Ihr könnt uns nicht schaden. Das stecken wir alles weg.

Possoch: Und der Westen kann dabei nur zuschauen?

Jäger: Die Wahrheit ist ja, dass die Sanktionen nicht weggesteckt werden. Es ist jetzt schon sichtbar, dass Russland darunter leidet. Die Börse wird zum Beispiel über Tage nicht aufgemacht. Inzwischen sind schon Defizite im Konsum und in der Wirtschaft zu beobachten. Bei uns sehen wir zwar explodierende Energieträger-Preise, aber gleichzeitig hat Russland einen rasanten Verlust an Einnahmen. Und all das lässt sich eben nicht so leicht wegstecken. Und mittelfristig wird das eine wirklich kräftige Wirkung entfalten.

Und wenn Putin sagt: Die Sanktionen, das sei eine Kriegserklärung. Dann weiß man auch nicht so genau, was er damit meint. Möglicherweise ist das die Vorbereitung, um in Russland das Kriegsrecht auszurufen, was dann heißen würde, man kann die Grenzen dichtmachen. Denn es vermehren sich doch die Berichte, dass eine ganze Reihe von Russinnen und Russen das Land verlassen, weil sie nicht wissen, welche Repression sie im Inneren erwartet.

Gibt es noch einen Ausweg aus dem Krieg?

Possoch: Gibt es überhaupt noch eine Chance auf Frieden, auf einen Kompromiss zwischen Russland und er Ukraine?

Jäger: Je höher die Kosten sind, die beide Seiten tragen müssen an menschlichem Leid, an wirtschaftlichen Verlust, an politischer Isolierung, desto höher könnte die Kompromissbereitschaft werden.

Possoch: Was wäre denn ein möglicher Kompromiss?

Jäger: Es könnte ja sein, dass man in Kiew darüber nachdenkt, dass man weder die Krim noch die sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk zurückgewinnen kann und man deswegen deren Eigenständigkeit anerkennt. Also, dass sie nicht mehr zum ukrainischen Territorium, wenn auch nur für eine gewisse Zeit, gehören. Und wenn Russland im Gegenzug der Ukraine zugesteht, sich nach Westen orientieren zu dürfen. Zwar nicht in die NATO, aber in die Europäische Union.

Politikwissenschaftler Thomas Jäger: Putin hat den Krieg bereits verloren

Possoch: Ist es eine zu westliche Sicht, wenn wir sagen, dass Putin sich verrechnet habe und als großer Verlierer dastehe?

Jäger: Dass Präsident Putin den Konflikt in mehrerlei Hinsicht verloren hat, ist aus meiner Sicht evident. Er hat ihn erstens verloren, was die Deutungshoheit angeht. Seine Interpretation, dass es hier um eine militärische Aktion zum Schutz von Bevölkerungsteilen geht, die wird überall nur dort geglaubt, wo noch Zensur herrscht. Und richtig ist: In Ländern mit Zensur kann man kräftige Unterstützung bekommen. Die bricht nur in sich zusammen, sobald die Zensur fällt.

Er hat den Konflikt aber auch wirtschaftlich verloren, weil er eben jetzt erkennen muss, dass die Sanktionen wirken und die Vorbereitung auf die Sanktionen nicht wirklich hilfreich gewesen zu sein scheint. Und der Ausweg, sich an China zu wenden und dort Hilfe zu erwarten, führt Russland in die Rolle eines Tribut-Staates Chinas. Und das ist auch nicht das, was Putin wollte.

Letztlich hat Putin den Konflikt aber auch politisch verloren, weil er die Ukraine nie beherrschen wird. Die Ukraine wird entweder ihr Schicksal selbst bestimmen, in welcher territorialen Form auch immer, oder aber wird Russland dort einen Partisanenkrieg führen, den Russland am Ende nur verlieren kann.

Possoch: Danke für das Gespräch.