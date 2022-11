Ukraine-Krieg: "Neue russische Offensive wäre Selbstmord"

BR24: Wird die Ukraine dadurch empfindlich geschwächt?

Keupp: Die Antwort darauf ist, sich ein bisschen klarzumachen, was die Ukraine an Hilfslieferungen bekommt: Also nicht nur militärische, sondern auch zivile Güter. Und dazu zählen zum Beispiel auch mobile Generatoren. Das heißt, die Ukraine ist nicht einfach unfähig, Energie zu generieren. Aber es besteht natürlich schon ein gewisser Druck auf das nationale Energiesystem der Ukraine.

BR24: Wie reagiert die Ukraine darauf?

Keupp: Das hat jetzt zwei Konsequenzen: Einerseits exportiert die Ukraine im Moment keinen Strom mehr. Das hat sie nämlich noch bis in den Sommer hinein getan, weil die Ukraine seit März an unserem europäischen Übertragungsnetz hängt. Man hat sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion im März 2022 angeschlossen. Der zweite Effekt ist, dass die Ukraine im Moment ihr Netz rollierend abschaltet. Das heißt, es gibt kontrollierte Stromabschaltungen, zum Beispiel in den größeren Städten am Abend und in der Nacht.

Und so versuchen die Ukrainer, das Stromsystem zu stabilisieren. Ansonsten gibt es aber durchaus Vorbereitungshandlungen, sowohl der Zivilverwaltung als auch des Militärs, um die Bevölkerung im kommenden Winter zu schützen. Das Eisenbahnnetz ist immer noch intakt, die Züge fahren. Es gibt Ersatzplanungen, die Züge notfalls mit Diesel oder sogar mit Dampfloks fahren zu lassen. Es gibt entsprechende Ersatzplanungen, was Heizstoffe angeht.

Kriegsgeschichte spricht gegen Russlands Taktik

BR24: Das hört sich trotzdem nach großen Schwierigkeiten an, mit denen die ukrainische Bevölkerung im kommenden Winter zu kämpfen haben wird.

Keupp: Ich glaube nicht, dass der Widerstandswille der Ukrainer, den wir seit Februar gesehen haben, an solchen Dingen zerbrechen wird. Im Gegenteil, ich denke, es ist eine weitere Illusion des Kremls, indem man meint, durch solche Terrorakte die Bevölkerung in die Knie zwingen zu können.

Man kann das ein bisschen mit der sogenannten Blitzkrieg-Führung vergleichen, die Hitler damals gegen England versucht hat. Auch da gab es ja Terrorangriffe mit Raketen auf London, also insbesondere auf die Zivilbevölkerung, auf zivile Wohngebäude, wo teilweise ganze Straßenzüge in Schutt und Asche geschossen wurden, wo der Strom ausfiel und die Bevölkerung in der U-Bahn übernachtete. Also genauso wie heute die Menschen in Kiew. Und auch das hat den Widerstandswillen des britischen Volkes nicht gebrochen. Also so tragisch das ist, aber es gibt genügend Beispiele in der Kriegsgeschichte, wo eine Macht so etwas versucht hat und daran gescheitert ist.

BR24: Mit Blick auf das kommende Jahr droht Russland mit der Mobilisierung neuer Truppen, um das Kriegsgeschehen wieder zu seinen Gunsten zu wenden.

Keupp: Einer der beliebtesten Irrtümer ist ja immer, dass man die Anzahl an Menschen und die Anzahl an Systemen nimmt und dann sagt: Wer mehr hat, steht besser. Das ist so, als ob sie auf dem Schachbrett sagen würden: Wer mehr Figuren hat, steht besser, ohne die Position zu berücksichtigen. Ich sage immer: Anzahl ist nicht gleich Einsatzwert. Es kommt nicht darauf an, wie viele Systeme sie haben oder wie viele Menschen sie haben, sondern wie gut die ausgebildet sind und was deren Kampfkraft ist.

BR24: Und wie sieht es da beim russischen Militär aus?

Keupp: Die mobilisierten russischen Truppen werden im Moment wirklich als Kanonenfutter verheizt - es tut mir leid für den Ausdruck, aber man kann es nicht anders bezeichnen. Die haben Ausfallquoten von 400 bis 600 Mann am Tag. Wenn sie überhaupt Ausrüstung haben, ist sie veraltet und aus irgendwelchen ex-sowjetischen Depots zusammenimprovisiert. Deren Kampfkraft ist, ehrlich gesagt, negativ. Es wäre also besser, man würde sie nicht an die Front schicken. Weil dadurch, dass man sie an die Front schickt, hat man ja den ganzen Aufwand für Transport, Logistik, Ausrüstung und so weiter.

Neue russische Offensive "grenzt an Selbstmord"

BR24: Müssen wir mit einer neuen russischen Offensive rechnen?

Keupp: Die einzige Funktion dieser Mobilisierten ist es, zu sterben, also sprich, den ukrainischen Vormarsch zu verzögern, bis die regulären russischen Truppen und die Wagner-Söldner sich im Hinterland eingegraben haben. Das ist das zynische Kalkül bei diesen mobilisierten Truppen. Das dürfen Sie jetzt aber nicht verwechseln mit Offensivpotenzial. Für das Offensivpotenzial haben sie weder gut ausgebildete Truppen, noch haben sie genügend operationelle Reserven.

Wir müssen ja immer daran denken: Russland ist im Februar mit 110 bataillonstaktischen Gruppen in die Ukraine hineingegangen. Eine bataillonstaktische Gruppe sind 800 bis 1.000 gut trainierte Soldaten plus 150 mechanisierte Fahrzeuge. Ein Großteil davon ist mittlerweile vernichtet. Der Rest dieser ursprünglichen Invasionsarmee steht jetzt größtenteils auf dem südlichen Ufer des Dnepr, also auf der anderen Seite von Cherson. Ansonsten haben sie nur noch die Wagner-Söldner und sie haben die irregulären Truppen der sogenannten Separatisten-Republiken. Mit diesem zusammengewürfelten Rest eine Offensive zu versuchen, das würde an Selbstmord grenzen.

Russischer Abnutzungskrieg nicht erfolgversprechend

BR24: Was bleibt der russischen Armee jetzt noch übrig?

Keupp: Wenn sie überhaupt noch nach militärischer Logik vorgehen, dann würde ich sagen, müssten sie versuchen, sich mit diesen Truppen irgendwie einzugraben und einen Abnutzungskrieg zu starten. Das könnten Sie machen, wenn wir in der Welt des Ersten Weltkriegs wären. Also sie würden dann irgendwelche großen Grabensysteme ausheben und sich darin verschanzen und einfach sagen: Okay, das ist für den Gegner zu schwierig und zu kostspielig.

Wir befinden uns allerdings mittlerweile im 21. Jahrhundert, wo Drohnen über die Stellungen drüber fliegen und dann der Präzisions-Artillerie auf vier Meter genau sagt, wo sie sich der Gegner eingegraben hat. Und dann werden die Soldaten dort von der Artillerie rausgenommen, ohne dass ein einziger ukrainischer Soldat vorbeischaut. Das ist die Realität, der sich die Russen jetzt in den nächsten Monaten gegenübersehen. Von daher würde ich nochmal sagen: Wer jetzt noch von russischen Gegenoffensiven spricht, der hat vielleicht so ein bisschen den Bezug zur Realität verloren.

Angriff auf Nato-Territorium militärisch unklug

BR24: Mit Blick auf den Raketen-Einschlag an der polnisch-ukrainischen Grenze kommt wieder die Angst auf, Russland könnte auch Nato-Territorium angreifen. Ist das eine realistische Gefahr?

Keupp: Wenn man diesem Narrativ folgt und sagt: Der Westen darf Russland nicht provozieren oder darf nicht so aggressiv sein, weil Russland eine Atommacht ist, oder: wenn wir jetzt mit Russland nicht ganz schnell verhandeln, dann bricht der dritte Weltkrieg aus. Das ist nicht nur eine naive Sicht auf die Realität der Dinge, die Sicht ist auch militärisch falsch. Falls Russland wirklich so dumm sein sollte, diesen Krieg konventionell eskalieren zu lassen, dann würde es sich wirklich einer massiven Antwort der Nato entgegensehen. Also wenn es zu dieser Eskalationsstufe kommt, dann ist der Krieg sehr viel schneller vorbei als viele vielleicht meinen. Und zwar nicht atomar, sondern ganz konventionell.

BR24: Danke für das Gespräch.