Ukraine-Krieg: Kann es je Frieden geben? Ein Expertengespräch

Russland-Expertin: Ausdauer der westlichen Staaten kriegsentscheidend

BR24: Auf was kommt es jetzt in den kommenden Kriegswochen an?

Notte: Einmal muss man abwarten, inwieweit Russland die eigenen Fehler vom Beginn des Krieges beheben kann. Natürlich wird die russische Seite da jetzt reagieren und versuchen, das zu verbessern. Auch die ukrainische Militärtaktik in den nächsten Wochen muss man sich anschauen. Und dann, denke ich, ist auch die Ausdauer der westlichen Staaten ein wichtiger Punkt. Also, was Waffenlieferung und Unterstützung für die Ukraine betrifft. Wenn wir von einem Zermürbungskrieg sprechen, der sich wirklich über Monate hinzieht, dann darf auch keine Müdigkeit in westlichen Gesellschaften entstehen.

Osteuropa-Experte: In Russlands Armee werden Soldaten "verheizt"

BR24: Kann die ukrainische Armee den russischen Truppen noch lange standhalten?

Schulze Wessel: Der Unterschied zwischen den beiden Seiten besteht darin, dass die russische Armee beim Beginn der Angriffe sehr viel stärker war, also eine höhere Mannstärke und vielmehr Militärmaterial besaß. Von dem Material ist jetzt vieles zerstört und auch die personellen Verluste der russischen Armee sind horrend. Was den Unterschied der Funktionsfähigkeit beider Armeen ausmacht, ist aber auch der Kampfgeist. Die russische Armee ist eine imperiale Armee, in der Korruption sich breit gemacht hat, die lange Befehlsketten hat, in der Soldaten – das hat in Russland eine gewisse Tradition – auch einfach "verheizt" zu werden. In der ukrainischen Armee ist die Kampfmoral sehr viel größer.

BR24: Woran liegt das?

Schulze Wessel: Die Ukraine verteidigt sich. Und sie verteidigt auch eine bestimmte Gesellschaftsform, sie verteidigt Demokratie. Auch die Armee funktioniert demokratisch. Das heißt, es gibt eine gewisse Autonomie der politischen, militärischen Führung. Es wird nicht alles von oben angesagt und dann ungeachtet der Gegebenheiten vor Ort umgesetzt, sondern die mittlere Führung der ukrainischen Armee hat sehr viel größere Spielräume als das bei der russischen Armee der Fall ist. Und das macht einen großen Unterschied aus.